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Cпикер ВСУ: Россияне начали бросать на штурмы «элиту»

  • 5.10.2023, 5:46
Cпикер ВСУ: Россияне начали бросать на штурмы «элиту»

«Мобики» закончились.

На Мелитопольском направлении за последние три дня сдались в плен 25 оккупантов, и россияне начали бросать на штурмы не только мобилизованных, но и свою «элиту». Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

«Потихоньку мы давим. Я скажу так, есть такая характеристика: за последние трое суток сдались в плен 25 российских оккупантов. Но враг не сдается, пытается восстановить утраченное положение. В частности, западнее Вербового, юго-восточнее Малой Токмачки», – сказал Штупун.

Он отметил, что россияне бросают в эти районы определенные резервы на штурмы.

«Также фиксируется, что на штурмы он (враг. – Ред.) бросает уже элиту – десантные войска. Но несет потери», – сказал спикер ВСУ.

Он отметил, что «элита» армии РФ там и была, но россияне сейчас боятся дальнейшего прорыва Сил обороны. Обычно для штурмов используют свежемобилизованных, и они прикрывают кадровые части, которые РФ «бережет» для определенных целей.

«Подразделения, которые несут потери, отводятся. На их место заходят другие. Но тем новым подразделениям нужно определенное время для привыкания к обстановке, к определенному планированию и потом они начинают действовать. Но не все у них удается. На штурмы ходят почти безуспешно», – сказал Штупун.

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