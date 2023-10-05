Дроны мощно атаковали энергетическую систему Курской области РФ 5.10.2023, 7:33

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Значительная часть региона погрузилась во тьму.

В России 5 октября заявили о очередной атаке «украинских беспилотников» на Курскую область. Из-за события в части региона ночью выключили свет.

Местные власти утверждали, что целью дронов были объекты инфраструктуры. Об этом сообщили российские пропагандистские Telegram-каналы, передает obozrevatel.com.

«Беспилотники ВСУ атаковали три района Курской области», – говорилось в заявлении губернатора Романа Старовойта.

По его словам, ночью четверга «украинские дроны» нанесли удар по объектам инфраструктуры в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах области.

Чиновник заявил об отключении света. В то же время заверил жителей, что аварийные бригады уже занялись восстановлением электроснабжения.

Напомним: 29 сентября россияне пожаловались, что дрон сбросил взрывчатку на подстанцию в Курской области. Тогда там загорелся трансформатор и пять населенных пунктов остались без света.

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