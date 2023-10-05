10 бригад ВСУ прорывают фронт в Новопрокоповке 5.10.2023, 7:43

Фото: Reuters

Украинская армия пошла на серьезный штурм.

О серьезной настроенности ВСУ на прорыв фронта в районе Новопрокоповки свидетельствует, что сейчас здесь задействовано более 10 различных бригад. Среди них артбригады, десантные, механизированные и пехотные.

Об этом в эфире espreso.tv заявил военный эксперт Сергей Згурец.

Сейчас главное внимание приковано к Южному фронту, где с 4 июня продолжается украинское контрнаступление.

Уже 4 месяца новосформированные бригады и бригады с опытом продолжают прорываться через российскую оборону, в том числе на Токмакском направлении.

И именно сейчас происходят важнейшие тактические боевые действия вокруг Новопрокоповки и Вербового.

Со стороны противника размещена достаточно значительная группировка.

Если брать расстояние от Копанов до Новофедоровки, то это около 20 вражеских частей уровня «бригада» или «полк».

Украинское продвижение происходит в чрезвычайно сложных условиях, с преодолением минных полей и уничтожением в этих условиях живой силы и техники врага.

Поскольку потери в РФ очень велики, они ищут новые ресурсы для перебрасывания именно на этот участок фронта.

Новопрокоповка и Вербовое

Военный ТрО, аэроразведчик Александр Солоньков рассказал, что каждый день продолжается соответствующая работа, которая продолжается на этом направлении довольно долгое время.

«Россияне поняли, что это основной плацдарм. Это то направление, на которое им приходится бросать много дополнительных сил. Оккупанты пытаются не разрешить дальнейшее продвижение ВСУ, пытаются отбивать утраченные позиции. Сейчас идет перемалывание резервов РФ», - отметил Солоньков.

Он представил подробное описание одной из фортификаций между Новопрокоповкой и Роботиным и рассказал каким образом построены линии обороны.

«Очень сложно обороняться, когда все на ладони, поэтому строятся перекрытия, которые помогают скрыть количество личного состава, частично скрыть продвижение. Есть снимки укреплений, которые дальше по глубине расположены, в которых есть возможность вести круговую оборону. Чем дальше происходит продвижение, тем больше шансов найти какие-либо более капитально построенные и укрепленные опорные пункты. Это достаточно типично, таких укрепленных пунктов достаточно», - отметил украинский военный.

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