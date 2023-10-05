ВСУ возобновили бронетанковое наступление на Бахмутском направлении 5.10.2023, 7:51

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Украинские войска оказались в 2-х километрах от стратегического перекрестка.

Украинские защитники имеют успехи не только на Запорожском, но и Бахмутском направлениях.

Накануне в Генштабе Украины заявили, что ВСУ добились успехов в районе Клещеевки и Андреевки.

Пропагандистский ресурс «Известия» заявляет, что ВСУ удерживают позиции в 40 метров от железнодорожной линии в районе Клещеевки.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) озвучили ситуацию на фронте за прошедшие сутки.

Z-каналы пишут, что ВСУ возобновили бронетанковое наступление в районе Андреевки и Клещеевки.

Якобы боевые действия идут за «серыми зонами» к северо-востоку и юго-западу от Андреевки. Российские военкоры утверждают, что МО РФ решило более активнее задействовать на этом участке фронта авиацию, чтобы не допустить прорыва ВСУ.

Накануне оккупанты безуспешно пытались вернуть ранее утраченные позиции в районе Григоровки и Андреевки.

Военкоры РФ заявляют, что армия Путина дважды контратаковала ВСУ под Андреевкой. Там же находится 106-я десантная дивизия ВС РФ. Идут бои и на линии Авдеевка — Донецк.

Z-каналы пишут, что 4 октября ВСУ взяли под свой контроль «серую зону» недалеко от Невельского. Сейчас украинские защитники всего в 2 км от перекрестка на Пески.

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