закрыть
5 октября 2023, четверг, 9:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси начала массово выходить из строя техника Xiaomi

11
  • 5.10.2023, 7:56
  • 11,220
В Беларуси начала массово выходить из строя техника Xiaomi

Что случилось?

Пользователи устройств китайской компании Xiaomi в Беларуси и России жалуются на сбои в работе. Сервис отслеживания сбоев UpDownRadar сообщает о проблемах у пользователей из Минска и Гомеля.

Судя по данным UpDownRadar, с проблемами столкнулись пользователи из российских и беларусских городов, а также из Амстердама.

«Со вчерашнего дня сижу без автоматизации освещения (8 реле и 5 лампочек, 1 шлюз постоянно мигает), робот-пылесос тупит, бытовая техника не выключается при моем уходе из дома. К камере доступа нет и наконец-то перестали прилетать уведомления об обновлении на телефоне)), вместо этого уведомления, что устройства offline((( Был вынужден перенастроить роутер и снес все автоматизации в процессе выяснения причины! Потратил уйму времени! Почему официального заявления нет?!! Это не серьезно, дорогой Xiaomi!», – жалуется один из пользователей в теме обсуждения экосистемы Xiaomi в официальной группе компании во ВКонтакте.

Аналогичные проблемы возникли и у других пользователей.

В официальном аккаунте Xiaomi.Russia во ВКонтакте представители компании начали реагировать на жалобы пользователей.

«Добрый вечер! Стараемся максимально оперативно исправить, ожидайте, пожалуйста», – говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров