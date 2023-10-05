В Беларуси начала массово выходить из строя техника Xiaomi 11 5.10.2023, 7:56

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Что случилось?

Пользователи устройств китайской компании Xiaomi в Беларуси и России жалуются на сбои в работе. Сервис отслеживания сбоев UpDownRadar сообщает о проблемах у пользователей из Минска и Гомеля.

Судя по данным UpDownRadar, с проблемами столкнулись пользователи из российских и беларусских городов, а также из Амстердама.

«Со вчерашнего дня сижу без автоматизации освещения (8 реле и 5 лампочек, 1 шлюз постоянно мигает), робот-пылесос тупит, бытовая техника не выключается при моем уходе из дома. К камере доступа нет и наконец-то перестали прилетать уведомления об обновлении на телефоне)), вместо этого уведомления, что устройства offline((( Был вынужден перенастроить роутер и снес все автоматизации в процессе выяснения причины! Потратил уйму времени! Почему официального заявления нет?!! Это не серьезно, дорогой Xiaomi!», – жалуется один из пользователей в теме обсуждения экосистемы Xiaomi в официальной группе компании во ВКонтакте.

Аналогичные проблемы возникли и у других пользователей.

В официальном аккаунте Xiaomi.Russia во ВКонтакте представители компании начали реагировать на жалобы пользователей.

«Добрый вечер! Стараемся максимально оперативно исправить, ожидайте, пожалуйста», – говорится в сообщении.

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