«Сделаю это в следующую же секунду»: Пашинян назвал условие своей отставки 5 5.10.2023, 7:57

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Никол Пашинян

Премьер-министр Армении заявил, что не «цепляется за кресло».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что будет готов уйти в отставку в случае, если такой шаг позволит решить все проблемы республики. Слова главы армянского правительства в среду, 4 октября, пишет агентство «Арменпресс».

Во время правительственного часа в парламенте депутат фракции «Армения» Мгер Саакян заявил, что Пашинян цепляется за премьерское кресло, и призвал его уйти в отставку. Премьер ответил, что «реальность прямо противоположна».

«В 2021 году я подал в отставку, чтобы еще раз открыть дверь народу Армении для того, чтобы путем внеочередных выборов решить, кто будет премьер-министром Армении в сложившейся ситуации», — сказал он.

Говоря о нынешней ситуации, Пашинян заявил, что «очень важно понимать, с какими вызовами» сталкивается Армения.

«Скажу прямо: если я буду знать, что, например, моей отставкой, смещением все эти вызовы будут решены, я сделаю это в следующую же секунду, потому что, в отличие от вас, я не цепляюсь и никогда не цеплялся за кресло», — подчеркнул Пашинян.

В то же время он указал, что проведенный им анализ показывает, что отставка «приведет к прямо противоположному результату». «И в том числе по этой причине этого не происходит», — добавил премьер.

21 сентября армянская газета Hraparak со ссылкой на источники сообщила, что Пашинян в разговоре с соратниками по партии «Гражданский договор» заявил об отказе подавать в отставку на фоне протестов, вызванных ситуацией в Нагорном Карабахе. По данным издания, армянский премьер, в частности, сказал, что «ни в коем случае не сдаст власть» и «сохранит ее любой ценой».

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