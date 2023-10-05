Процесс уже идет: Свитан назвал масштабы развала России 2 5.10.2023, 8:00

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Это понимают около 20 народов и народностей в РФ.

Даже если страны Запада будут пытаться не допустить развала страны-агрессора РФ, этот процесс все равно уже идет. Такое мнение во время чата на «Главреде» озвучил военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

«Запад делал это (удерживал в границах, - ред.) и с Советским Союзом, но это не помогло. Включили все возможные механизмы, но самоидентификация намного сильнее всех внешних давлений. Этот процесс уже идет», - сказал он.

По словам эксперта, Ичкерия себя осознает государством, Ингушетия, Татарстан, башкиры, мордва, Бурятия, Якутия – тоже.

«Около 20 народов и народностей в РФ уже это понимают. Все-таки мы живем в третьем тысячелетии, с цифровизацией, интернетом, ютубом, тик-током – до них начало доходить. Не до общего российского стада, которое называет себя «россиянами», а до отдельных народностей», - резюмировал Свитан.

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