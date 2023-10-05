Из Токмака сбежали российские ФСБшники 1 5.10.2023, 8:07

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Оккупанты могут готовить провокацию.

Из временно захваченного войсками России Токмака в Запорожской области начали выезжать сотрудники ФСБ страны-агрессора. Кроме того, людям запретили выходить на работу в течении нескольких следующих дней.

Об этом рассказал начальник городской военной администрации Александр Чуб, передает «Радио Свобода». Он предположил, что оккупанты могут готовить в городе провокацию.

По словам главы ГВА, на работы сказали не выходить работникам учебных заведений, административных учреждений, коммунальных предприятий.

При этом россияне не объяснили жителям оккупированного города причины такого решение. Сами же российские ФСБшники, по словам Чуба, якобы собираются вернуться в Токмак в конце недели или уже с понедельника – 9 октября.

«Может быть, провокация будет. Я точно знаю, что некоторые ФСБшники выехали из Токмака, но говорят, что якобы до конца недели вернутся», – рассказал чиновник.

Законный мэр оккупированного Мелитополя на Запорожье Иван Федоров ранее отметил, что у россиян в Токмаке началась паника. Оккупанты заливают окопы бетоном и строят новые линии обороны. А несколько недель назад оккупанты начали вывозить из Токмака органы «власти», учебные заведения.

«Вчера вечером объявили, что сегодня не будут работать «админучреждения», магазины, рынок. К чему бы ни готовились, но врагу точно нехорошо», – написал он.

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