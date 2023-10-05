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Зеленский намекнул на хорошие новости от западных партнеров

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  • 5.10.2023, 8:21
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Зеленский намекнул на хорошие новости от западных партнеров
Владимир Зеленский

Речь идет о системах ПВО.

Власти делают все, чтобы Украина получила больше систем ПВО накануне зимы. В ближайшее время ожидаются некоторые решения от наших партнеров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам. Глава украинского государства подчеркнул, что работа в регионах по защите критических объектов инфраструктуры должна быть проведена до зимы.

Зеленский отметил, что уже «несколько важно в вопросах безопасности нам удалось». Однако детали обещал обнародовать позже.

«У нас есть разные правительственные программы по восстановлению, помощи регионам и людям, которые потеряли дома. Есть работа по восстановлению социальной сферы и физической защиты объектов энергетики. По таким вопросам поручил подготовить подробный отчет. Мы делаем все, чтобы дать Украине больше систем ПВО перед зимой. И сейчас, кстати, ожидаем определенные решения от наших партнеров», – сказал Зеленский.

Также президент Украины рассказал, что заслушал доклад руководителя СБУ Василия Малюка о противодействии коллаборантам. Зеленский назвал ее содержательной.

«Да и вообще есть за что поблагодарить наших ребят из Службы безопасности сегодня. Важные операции, а главное – результативные. Молодцы!» – подчеркнул глава государства.

В этот же день Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президент Украины поблагодарил за оказанную Украине гуманитарную помощь, в том числе энергетику.

«Подтвердили нашу общую приверженность принципам территориальной целостности и защиты государственного суверенитета. Обсудили наши взгляды на глобальные и региональные форматы безопасности, в целом на архитектуру безопасности», – отметил Зеленский.

Президент Украины отметил государственными наградами посла Турции в Украине и руководителя компании «Онур». Зеленский отметил, что турецкий посол активно взаимодействует с Украиной, укрепляет отношения двух государств и работает, в частности над реализацией формулы мира. А компания «Онур» активно инвестирует в Украину, создает рабочие места и помогает обороне.

«Готовимся к активной международной работе – и эта неделя, и следующая неделя должны быть для Украины результативными. Постоянно прибавляем нашим воинам силы! Слава Украине!» – завершил свое обращение президент Украины.

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