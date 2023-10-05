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«ВСУ прогрызают оборону»: оккупантов на Запорожском плацдарме охватила паника

  • 5.10.2023, 8:28
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«ВСУ прогрызают оборону»: оккупантов на Запорожском плацдарме охватила паника

Украинские войска движутся к Токмаку, разбивая российские ВДВ.

Украинские войска успешно продвигаются на Запорожском направлении, продавливая оборону российской армии.

Об этом пишет российский пропагандистский Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», который связан с ВС РФ, передает Диалог.UA.

«В районе н. п. Работино продолжаются ожесточенные бои. 7-я и 76-я ДШД (дивизии ВС РФ - ред.) с трудом держатся. Противник медленно прогрызает оборону в направлении н.п. Копани и Новопрокоповка», - написал ресурс.

Он уверяет, что командование РФ приказало 56-му и 7-му штурмовым полкам ВС РФ контратаковать украинцев. Однако это привело только к потерям, а отбросить ВСУ от новых позиций не удалось.

«Командир полка Пытиков пытается таким путем заработать себе звезду», - уверяет российский канал.

Судя по печальным сводкам Z-ресурсов, на Южном фронте ВСУ довольно успешно расширяют плацдарм, который удалось пробить в ходе летнего контрнаступления.

Идет продвижение в сторону Токмака - ключевого логистического узла оккупационной армии РФ на Юге Украины.

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