Бистро в Минске похвасталось 6-литровой чашкой капучино — в Бресте ответили 6 5.10.2023, 8:39

Названа цена необычных XL-наборов.

Брестская кофейня «Дом кофе» предлагает своим клиентам отведать «самый трендовый сет», в который входят 4-литровая чашка какао и огромное печенье.

С 5 октября XL-набор будет доступен всем посетителям заведения. Его стоимость — 35 рублей.

В комментариях под записью мнения по поводу сета разделились. Одни пользователи отмечали, что не видят смысла в таких огромных кружках: «сам не выпьешь, компанией пить и слюнявить кружку — так себе затейка». Другие предлагали выдавать клиентам подставку с подогревом, чтобы можно было «часами сидеть в кафе с ноутом, делать свои дела и попутно попивать незаканчивающееся какао». Третьи просили в такой же чашке подавать и другие горячие напитки.

Как сообщает издание «Телеграф», брестский XL-сет — это ответ минскому заведению «OK|HO», которое с начала октября предлагает своим посетителям 6-литровую чашку капучино с огромным французским пирожным макарон. Цена такого удовольствия — 55 рублей.

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