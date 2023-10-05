У Кремля заканчиваются пропагандисты: в эфир выпустили ряженого 10 5.10.2023, 8:57

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Актер-путинист эпично опозорился на российском ТВ.

Похоже, российские пропагандисты уже не справляются с работой по затуманиванию голов своего населения, поэтому для большей убедительности начали привлекать к микрофонам иностранцев. Американец Ричард Ли Уилсон, более десяти лет живущий в России, пофантазировал, что скоро в РФ хлынут потоки мигрантов с цивилизованного Запада, пишет obozrevatel.com.

Об этом американец Ричард Ли Уилсон рассказал в большом интервью пропагандистским СМИ. Уилсон называет себя американским актером, однако вряд ли о нем слышали в США, потому что имеет в творчестве только российские картины, и то – роли в эпизодах.

Ричард Ли Уилсон, который, по его словам, родился в Сан-Франциско, уже более десяти лет проживает в подмосковном Королеве, у него российская жена и сын. Ричард снялся в российских фильмах «Лихорадка», «Нюрнберг», «Елки-Иглы», «Петрополис».

Путинист говорит, что несколько месяцев назад написал для одного журнала, что американцы хотят уничтожения России. Однако, по его словам, она непременно устоит, а впоследствии «сюда приедет больше беженцев, сотни тысяч американских канадцев, западноевропейских, австралийцев, новозеландцев». Мол, другого такого места нет – здесь иностранцы будут чувствовать себя «как дома».

Артист уверяет, что большинство его американских друзей имеют такую же политическую позицию. И почти каждому из них «нравится Путин как лидер». А еще они не могут дождаться, когда смогут переехать в Россию.

В конце беседы стало ясно, зачем Ричард все это нагородил: иностранец очень хочет получить российское гражданство. И даже начал писать сценарий фильма о религиозной и милостивой России, чтобы еще больше выдаваться за своего.

«Пишу фильм об очень токсичном американце, который ведет такой же токсичный канал на YouTube. В жизни героя происходят неприятности, и его друг говорит: «Послушай, единственный способ решить твою проблему – поехать в Россию, монастырь». И он едет в российскую деревню», – на полном серьезе выдает ура-патриот.

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