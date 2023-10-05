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«Я думала, там учатся только гении»

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  • 5.10.2023, 9:10
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«Я думала, там учатся только гении»

Семь историй белоруски, которая поступила в Стэнфорд.

В 10-м классе белоруска Анна Семенова посмотрела фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине и решила поехать в Америку. Мечтой девушки был Стэнфордский университет, который она покорила со второй попытки.

Анна рассказала Adu.place семь историй о том, как поступить в один из самых престижных университетов мира и учиться в нем.

История первая. Про личный бренд

– После фильма Дудя я поняла, что Стэнфорд мне очень нравится. Но я подумала, что это не про меня, ведь там учатся гении, а я не была из них и училась в обычной гимназии Минска. Но случайно посмотрела вебинар из рекламы в Instagram о поступлении и начала готовиться.

Первая попытка в 2021 году оказалась неудачной: меня взял только один университет, но я не очень хотела туда идти. Потому что, во-первых, они согласились оплатить только обучение, а во-вторых, это был не Стэнфорд. Тогда я решила взять gap year (перерыв в учебе, который люди берут, чтобы набраться опыта и определенных навыков, поразмышлять над целями и перспективами. – Ред.) и перепоступить на следующий год.

Когда идешь в американский университет, в заявке нужно выстроить свой личный бренд. У приемной комиссии есть минут 15 на твои документы, и твоя цель – чтобы по истечении этого времени тебя можно было очень точно описать в одном-двух предложениях. Если будешь просто умным человеком с идеальными оценками и результатами тестов, который много чего сделал, тебя никто не возьмет.

Поэтому нужно работать над личным брендом задолго до поступления, заниматься тем, что тебе и правда интересно. И уже потом писать заявку, разделив ее по сферам, где каждая часть будет подчеркивать твой бренд и раскрывать его. Помни, что если университет готов давать тебе 350 000$ на обучение, то чего-то ждет и от тебя: во всем, что читают универы, они должны видеть пользу от человека.

История вторая. Про десять эссе

– В США есть система Common App, через которую идет подача почти во все университеты. В том числе туда нужно добавить главное эссе на 650 слов – Personal Statement, которое тоже попадает во все вузы. А дальше каждое учреждение просит свое эссе: в Стэнфорде я писала девять дополнительных эссе.

Кроме того, нужно добавить письмо с описанием десяти твоих активностей, рекомендательные письма, результаты языковых тестов, а также SAT или ACT. Последний тест я не добавляла, потому что в мое время это было опционально. И это было довольно рискованно: без этих результатов они не могут знать, насколько я академически подкована согласно их системе.

Считается, что в эссе должна быть персональная история про что-то, что изменило жизнь аппликантки или аппликанта. Нужно начать текст с хука, погрузить читателя в атмосферу и написать рефлексию на собственный опыт, которая бы показала, что выделяет тебя в жизни и что ты хочешь делать с этим в будущем. Я писала, как мой личный опыт повлиял на то, что я начала работать с детьми с нейрофизиологическими особенностями, и как это переросло в платформу для детей с ДЦП. Во всем моем основном эссе была моя рефлексия.

К дополнительным эссе тоже можно подготовиться заранее: темы появляются на сайте каждый год 1 августа. В Стэнфорде было самое большое количество дополнительных эссе: пять из них были на 50 слов, еще три – на 250. У меня было еще одно эссе, потому что я подавалась второй год подряд и меня попросили объяснить, как я выросла за этот год.

И где ж это на таких выучиться? Как белорусам поступить в зарубежный вуз - вот тут подробный гайд. Его помог составить эксперт, который учился в нескольких университетах Европы

История третья. Про пересечение опытов

– Личный бренд, который ты выстраиваешь в эссе, должен быть подкреплен другими документами. Например, можно выбрать три сферы, которые максимально пересекаются одна с другой, и показать все активности и награды, связанные с этим. Желательно, чтобы активности были мирового уровня, которые бы подчеркивали твою деятельность.

Я имела финансирование, гранты на проекты, потому что еще в школе мы с командой создали мобильное приложение, которое было направлено на инклюзию подростков и пожилых людей и помогало им найти специальность. С ним я попал в топ-20 предпринимателей и предпринимательниц Европы в возрасте до 20 лет. В жюри на один грант даже был американский филантроп Ричард Брэнсон.

Искать такие активности можно обращая внимание на проблемы в своем комьюнити и пытаясь решить их с помощью проектов и волонтерства. Если рядом ничего нет, всегда можно создать самостоятельно – или начать со школьного управления: например, организаций типа Красного Креста или ЮНИСЕФ.

Подкрепить свой опыт нужно рекомендательными письмами от двух учителей или учительниц в школе и советника (School counselor): в беларуских школах такой должности нет, поэтому придется определиться с аналогом. Я бы посоветовала обратиться к классным руководителям и руководительницам, потому что они тебя лучше знают.

Также нужно объяснить им, что не стоит писать о «хорошей послушной девочке», а нужно рассказать, как человек раскрывался через разные ситуации во время учебы. И лучше только направить тех, кто будет вас рекомендовать, но не писать письма за них полностью: в таких вещах очень сильно слышен личный голос, а в приемной комиссии достаточно умные люди, чтобы понять твой стиль.

История четвертая. Про финансирование

– При подаче документов в американский универ придется указать, нужно ли тебе финансирование. А дальше уже зависит от конкретного заведения. Для некоторых все аппликанты и аппликантки стоят в одном ряду, независимо от того, нужны ли им деньги на учебу. Но в большинстве случаев шансы на поступление снижаются, если тебе нужно финансирование, и Стэнфорд в их числе.

Но я попала в тот небольшой процент иностранных студентов и студенток, кому стипендия покрывает и обучение, и проживание, и два перелета в год. Нам даже дают стипендию 2000$ на зимние каникулы, если нужно уехать из кампуса.

История пятая. Про занятия в Стэнфорде

– В частных университетах США ты поступаешь не на программу, а просто в университет. И только позже, на втором-третьем курсе, можно выбрать специальность. Я проучилась год и подумываю выбрать науку о данных (data science).

В целом же учеба построена так, что ты должен собрать определенный набор обязательных кредитов, чтобы закрыть конкретные требования. Многие из них направлены на кругозор: например, во второй четверти я изучала риторику. Даже если ты еще не знаешь, какую основную дисциплину хочешь взять, но примерно чувствуешь, что нравится программирование, выбирай математику и компьютерные науки.

Можно набрать и ряд интересных курсов, но нужно помнить, что никто не будет за тобой бегать, если ты не закрыл обязательные требования, – это полностью зависит от тебя. Не закрываешь – учишься еще один год или четверть, которые уже не покрываются финансированием. Эта система обучения построена на полной свободе выбора – она меняет твое мышление.

История шестая. Про 600 человек на занятии

– Классические курсы в Стэнфорде обычно большие. Например, на программировании со мной в классе было еще 600 человек. Конечно, там с преподавателями и преподавательницами особо не поговоришь, но всегда можно задать вопросы на специальной платформе, прийти пообщаться в рабочее время или обратиться к ассистентам и ассистенткам на кафедрах: обычно это студенты и студентки магистерских и докторских программ. Но класс по риторике состоял из 12 человек – конечно, в таких условиях можно обсудить все более подробно.

Вообще это огромный опыт – пообщаться с людьми, которые создали целые методологии в своих областях, подискутировать с креативными людьми со всего мира. Меня очень впечатлили встречи с политологом и бывшим послом США в России Майклом Макфолом, профессором Аланом Вайнером.

Заметно, как преподаватели и преподавательницы здесь относятся к студентам и студенткам: они стараются заботиться о ментальном здоровье, делают классы включенными для каждого и каждой. В Стэнфорде можно встретиться с интересными людьми не только на парах – на одном из мероприятий я говорила с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

В Стэнфорде также проводится крупнейший в США хакатон для студентов и студенток, ярмарки вакансий, где разные компании набирают людей. Правда, у международников и международниц есть ограничения по работе в стартапах.

История седьмая. Про веру в себя

– Когда я сейчас возвращаюсь к тому фильму Дудя, который вдохновил меня на учебу, понимаю, что в целом я получила то, что ожидала. Хотя есть некоторые отличия: я думала, что учеба будет больше ориентирована на карьеру, но американки и американцы мало говорят о том, чем занимаются. Стэнфорд оказался таким пузырем: можешь неделю сидеть в кампусе и никуда не выезжать. Это очень большой университет даже по размеру, и некоторым это не очень нравится.

В целом, если вы думаете о поступлении в Стэнфорд или любой другой топовый университет, хорошенько подумайте, что вы можете дать ему, а он – вам. Не нужно гнаться за названием, гораздо лучше найти себе вуз, который вам подходит. Ведь есть много качественных европейских университетов, которые стоят гораздо меньше. Но если выбор уже сделан, нужно не сомневаться и верить в себя!

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