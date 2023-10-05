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Икона пресвятой Хиросимочки

  • Александр Сотник
  • 5.10.2023, 9:17
  • 3,002
Икона пресвятой Хиросимочки
Александр Сотник

У Герасимова горят лампасы на штанах.

Все пропагандистские ресурсы системы брошены на втирание в полушария общественности двух установок: «Европа и США вот-вот устанут от Украины» и «война будет – ну, очень долгая, и дорого встанет всем». Главная цель болотных завываний – внушить мысль, что союзникам Украины лучше бы отступиться, ибо поражение Киева – вопрос времени, и вообще: зачем платить, когда можно все закончить бесплатно? Кремль щедрый, даже своих дохлых мохнатиков не считает – и тут мелочиться не будет. Главное – отдайте ему территории, и он успокоится. Потом, конечно, снова полезет «присоединять исконные территории совка» – и это уже будут страны Балтии – но это же потом, не сейчас…

На самом деле, деньги у Путина пока есть, но их уже катастрофически не хватает. Ну, никак не равны 2% мирового ВВП тем 60% того же ВВП, но – стран Запада, вступившихся за Украину. Война у рашистов сжирает все. От былой стабильности не осталось и следа, рубль бьется в истерике, снова упав до отметки 100 деревяшек за доллар, цены растут, с топливом – проблемы, рождаемость стремится к уровню времен распада СССР, с медикаментами – беда: нет даже прививок от полиомиелита. КНДР тянет с обещанными вооружениями: Китай не дает добро. Старейшины Компартии Китая пропесочили товарища Си, наказав ему завязывать с плешивой дружбой и постепенно разворачивать панду мордой к Западу. Китайское чудо вот-вот сдуется окончательно, а удержать полуторамиллиардный народ, если начнутся волнения, не сможет никакая армия.

Поэтому курс Пекина будет скорректирован, а градус напряжения с США и странами ЕС значительно снижен. Китай заинтересован в сотрудничестве со странами, которые обеспечат поддержку его экономики, а не угрожают ракетами человечеству. И вообще: культура в пять тысяч лет – это вам не болотный Ванька-встанька с балалайной пушкинятиной. Словом, у пещеры все тяжело. Поддержки не будет, а собственный ВПК размотали за три десятилетия так, что уже даже до советского уровня восстановить не получается. Он и при СССР-то морально от западного отставал, а тут – совсем развалился. И сколько бы ни ездили по предприятиям плешивые гномы – военщина кашляет и едва стоит.

А тут еще и беспилотники – то до одного предприятия долетят, то – до другого. Никакого покоя ведьмам войны. Приходится по-боксерски уворачиваться, отмахиваясь полудохлыми системами ПВО. С экономикой – полная катастрофа. Никаких конкурентоспособных товаров пещера не производит. При СССР хотя бы можно было весь произведенный хлам гнать в страны СЭВ, а теперь – никаких рынков сбыта, ничего. Да и рабочие руки уже гниют в пакетах вместе с ногами, которым не повезло убежать от Хаймарсов.

Долгая война, говорите? Очень долгая? Прямо вот до 2030 года? Да ничего подобного. Максимум, сколько хватит силенок у этого дикаря-доходяги – это еще на год. А к концу 24-го все просто посыплется. Так что пусть воюет на истощение – на Запад это не действует.

Официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер призвал Конгресс США профинансировать помощь Украине, а также позволить Пентагону пополнить запасы вооружений. «Если мы позволим авторитарным лидерам вроде президента Путина делать все, что они хотят, с другими суверенными странами, то весь устав ООН будет перечеркнут, и мы окажемся в мире, где подобная агрессия может происходить где угодно и когда угодно», – сказал Миллер. Так что понимание высоты ставок в Вашингтоне есть, что бы там ни тявкали миролюбивые популисты. Британия также готова идти до конца, и в союзе с США этих сил вполне хватит, чтобы додушить чекистского Франкенштейна, воскрешающего советский труп. Президент США Байден еще раз подтвердил, что Украину никто не оставит: «Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. И я хочу заверить наших американских союзников, американский народ и народ Украины в том, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Мы не уйдем». Потому и верещат пропагандисты, проталкивая темники Кремля: «Это надолго! Это дорого! Это кровопролитно!» И зыркают по сторонам, цепляясь то за Орбана, то за Маска, то за папу Римского.

Страны ЕС и примкнувшие к ним Норвегия с Болгарией с ноги ударили по праву мохнатых ублюдков рассекать по европейским просторам. Лавров даже пустил конскую пену, обвинив страны Евросоюза в «нацизме» из-за запрета на въезд автомобилей с российскими номерами. Вот интересно: с какой радости европейцы должны лицезреть счастливые морды волосатиков на своих дорогах? Типа, «да, наши зоотечественники убивают украинцев, а мы тут на покатушки приехали»? Вот страны ЕС и обрезали пещерным дикарям комфорт по самые колеса, чтобы морды от счастья не трескались. И вот уже стонут в своих ютуб-эфирчиках прогрессивные кикиморы да болотные собаки – от Марии Певчих до Майкла Наки.

А пока ВСУ потихонечку продвигаются у границы Донецкой и Запорожской областей и вблизи Бахмута, у Герасимова горят лампасы на штанах: совершать «жест доброй воли», оставляя Токмак, или не совершать? И нервно курит Крымский мост, предчувствуя свою бесславную кончину. Ибо после его обрушения – сами понимаете, что начнется: мамулечки начнут рожать войну взад. И когда ВСУ начнут возвращать Крым – Путину уже ничего не останется, как пускать в ход свой последний аргумент. Для начала он вознамерился ядерно испортить атмосферу, как в питерском трамвае, вот уже в который раз испытывая свою ядерную перделку «Буревестник». Только вот планета – не трамвайчик, и с нее, нагадив, не соскочишь. К тому же, пассажиры этого глобального трамвая могут так измудохать, что вылетишь в рай, сидя верхом на боеголовке. Поэтому сегодняшние ядерные учения и должны объяснить мохнорылому населению, что сценарий выпиливания пещеры с грешного шарика вполне реалистичен. И что в этом случае нужно не пугаться, а радоваться грибному сезону, энергично ползти к эпицентру и кидать предрайские зиги, не убирая за собой. Хорошо ведь получилось на Красной площади: слились в фашистском оргазме до такой степени, что только иконы пресвятой Хиросимочки не хватало. Но ничего, намолят всей пещерой, и замироточит она ядерно, начесывая ракеты шахтного базирования.

Карлик вот-вот объявит новый подход к трону. Скотобаза стоит на низком старте: надорвется животинка или нет? Вносить плешивого в тронный зал или – наоборот – выносить вперед ногами? И где-то в Южном Судане у дружественного царька тихо мироточит в штанах вялая зига-Хиросимочка…

Александр Сотник, sotnik-tv.com

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