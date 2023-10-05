Владельцам кошек и собак в Беларуси приготовили сюрприз

Владельцам кошек и собак в Беларуси приготовили сюрприз11
- 5.10.2023, 9:38
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Содержать нечипированных животных будет запрещено.
В Беларуси может стать обязательным чипирование собак и кошек. Такая норма заложена в проекте закона «Об ответственном обращении с животными», который внесен в «палату представителей». Его текст опубликован в базе данных законопроектов Национального правового интернет-портала.
В проекте прописано, что собственник собаки или кошки должен будет в течение 14 дней со дня их приобретения чипировать домашних питомцев, если это не было сделано ранее. Владельцы питомников и заводчики должны будут чипировать щенков и котят в течение 14 дней с момента достижения ими 4-месячного возраста, если такие животные не реализованы.
Чипировать собак и кошек будут занимающиеся ветеринарной деятельностью юрлица и ИП, кинологические и фелинологические организции.
Порядок чипирования, а также создания, ведения и использования банка данных чипированных животных должен будет определить Совмин.
Содержать не чипированных животных будет запрещено.
Чипирование собак и кошек, которые были зарегистрированы до принятия закона, собственники будут на добровольной основе. Если животные не были зарегистрированы, то их нужно будет чипировать в течение трех лет со дня вступления в силу закона.
При смерти собак и кошек их владельцы должны будут в течение 10 дней сообщить об этом в организацию, которая занимается регистрацией животных.
В проекте есть и другие новации. Например, кошкам и собакам нельзя будет гулять по детским площадкам, а выгуливать их в городе нужно будет только в специальных местах. Также предполагается запретить выгуливать питомцев пьяным хозяевам.
Законопроект пока еще не рассматривался «палатой представителей». Если он будет в итоге принят, то его основные положения вступят в силу через шесть месяцев после публикации.