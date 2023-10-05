«Клиенты из России разговаривают по-английски или учат белорусские слова» 5.10.2023, 10:06

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Евгений Скрабутан

Как активист «Молодого фронта» открыл белорусское кафе в Варшаве.

Почти год в Варшаве работает белорусское кафе «Какао». Его открыл бывший лидер гродненского филиала «Молодого фронта» Евгений Скрабутан.

Сайт Charter97.org поговорил с Евгением о том, как родилась идея открыть кафе, популярна ли среди поляков белорусская выпечка и китайцах, которые подсели на орешки со сгущенкой.

— Вы были в «Молодом фронте», работали организатором туристических маршрутов из Польши в Беларусь, а теперь открыли кафе в Варшаве с белорусской домашней выпечкой. Как к вам пришла идея открыть «Какао»?

— Моя жена и сестра занимались выпечкой. Она была настолько вкусной, что ей захотелось поделиться с людьми. Пришла идея легально на этом заработать — так и появилось «Какао».

Место под кафе выбирали ближе к нашему дому (кафе находится в районе «Южная Прага» по адресу ул. Grochowska 248 — прим.). Рядом есть несколько студенческих общежитий, полицеальная школа, Rondo Wiatraczna, где большая транспортная развязка и большой поток людей.

Перед тем, как арендовать помещение под кафе, я сидел рядом и наблюдал, считал, сколько людей проходит мимо. Высокая проходимость давала надежду, что будет много клиентов.

Скажу, что была очень сильная поддержка семьи. Все верили и помогали, поэтому все и получилось.

— Сложно ли было оформить бизнес в Польше? Были ли у вас уже проверки?

— В Польше все прозрачно и понятно. Есть сайты с пошаговой инструкцией о том, куда обращаться, что делать, с чего начинать. Есть инфолинии для бизнеса. Можно сходить в «ужонд» в специальное окошко, где дают рекомендации бизнесменам: какие документы собрать, куда их подать. Рассказывают про сроки, условия и так далее. Есть и частные фирмы, которые за деньги вместо тебя все организуют и сделают.

Тут, в отличие от белорусских учреждений, не чинятся препятствия. Возьмем, например, санэпидемстанцию. В Польше приходишь туда и тебе говорят, мол, сделай вот так. Ты делаешь, они приходят с проверкой и утверждают. Если же есть недостатки, то указывают на них и дают время на исправление.

Очень правильный подход, на мой взгляд, когда лучше объяснить, показать, как сделать правильно, а не ждать, что человек что-то нарушит и влепить ему штраф.

— Что посоветуете белорусам, которые хотят открыть бизнес в Польше?

— С самого начала стоит пойти постажироваться в той сфере бизнеса, в которой думаете начать самостоятельно. Если совсем нет опыта, наиболее полезной будет работа в должности обычного работника — так сможете узнать самые тонкие нюансы в функционировании коммерческого учреждения в новой для вас стране. Самое важное — научиться зарабатывать деньги на том, что вам больше всего нравится делать. В моей ситуации — это коммуникация с людьми

— Вы работаете уже почти год. Как кафе менялось за это время?

— Смотрю сейчас фото, как все это выглядело год назад. Кстати, в воскресенье, 8 октября, будет ровно год. Это день, когда у нас уже на барной стойке стоял экспресс для кофе, но были голые стены.

Конечно, сейчас уже ассортимент увеличился. У нас есть постоянные клиенты, для которых мы каждый день или через день стараемся выпекать, придумывать что-то новенькое. Ведь люди приходят каждый день и не хотят покупать постоянно то же самое.

Мы также экспериментировали с разным кофе и чаем (каждые выходные в «Какао» предлагают кофе по-бедуински, сделанный на песке — прим.). Останавливаться не будем, потому что есть еще варианты, что можно сделать. Шаг за шагом мы стараемся развиваться.

— «Kакао» — это кафе с белорусской выпечкой. Что чаще всего заказывают белорусы?

— Классика — это белорусские орешки со сгущенкой. Это товар, который нужен людям каждый день. Сейчас вот китайцы вернулись с летних каникул. Эти орешки для них уже как наркотик.

Буквально на днях ввели известную белорусскую вкусняшку — пирожное «Картошка». У нас есть с арахисом и с ликером. Оно очень хорошо расходится. Я сам не ожидал, что белорусы настолько соскучилась по этому продукту.

Мы продаем «макароны», моти (японско-белорусские десерты из рисовой муки), медовики. Можно заказать пирог, а на следующий день его забрать.

Знаете, в наше кафе люди приходят не просто за кофе с булочкой, а и поговорить о жизни. Это сотни историй, диалогов, которые ты тоже переживаешь. Есть люди, о которых знаешь абсолютно все: где родился, где учился, куда ездил. Думаю, что в гастрономии часто так бывает.

— Понравилась ли полякам белорусская выпечка?

— 50% наших гостей — поляки, а остальные 50% — белорусы, украинцы, китайцы, армяне, грузины, казахи. Бывают люди и из России.

Скажу, что поляки уже перенасытились одинаковыми десертами, ведь повсюду продается одно и то же. Люди ищут чего-то новенького. Мы даем им эту возможности, пока еще белорусская выпечка не надоела. Для многих это что-то необычное, поэтому люди приходят.

Конечно, очень экзотических продуктов мы не продаем, но то, что это делается белорусскими мастерами с белорусской душой, — клиентам интересно и нравится. Многие поляки приходят и рассказывают о своих белорусских корнях или что ездили на экскурсии в Беларусь. Я ведь каждый день нахожусь в кафе, сам стою за прилавком часть дня, общаюсь с гостями.

К слову, наша фишка это то, что мы обслуживаем людей по-белорусски и по-польски. Мы не просто продаем булочки с кофе, а общаемся. Люди интересуются Беларусью, событиями и историческими, и современными. Задают много вопросов.

Наше кафе — хороший пример того. как должна выглядеть идеальная Беларусь, демократическая, без всего этого лукашизма, путинизма и «русского мира». В демократической Беларуси должно быть так, что ни на одну должность тебя не возьмут работать (в первую очередь — как чиновника, а во-вторую — в бизнес), если ты не говоришь по-белорусски. В Беларуси бизнес нужно делать по-белорусски.

Кстати, к нам приходят россияне и разговаривают по-английски или по-польски, зная, что это белорусское кафе. Многие учили даже какие-то белорусские слова. Мне было очень приятно, когда россияне говорили «да пабачэння», «дзякуй», «калi ласка».

— Планируете ли вы вернуться в Беларусь и там открыть «Какао»?

— Знаете, я в своей жизни из Польши в Беларусь возвращался три раза. Три раза учился, забирал диплом, садился в автобус или поезд и возвращался в Беларусь. Я всегда учился для того, чтобы приносить пользу Беларуси.

Никогда в жизни я не планировал оставаться где-то в эмиграции. Но так получилось. Сейчас я это рассматриваю как очередной этап, четвертую попытку набраться какого-то опыта, пожить дольше в Польше и этот опыт применить когда-то в Беларуси.

Знаете, я никогда в жизни не планировал заниматься кафе. Где-то были мысли, что в старости хорошо бы иметь свой бар, куда я буду приходить, сидеть в кресле-качалке с сигарой. Играть с друзьями в карты, домино, смеяться и вспоминать молодость. В этом плане — окей, но не как средство зарабатывания денег.

Всю жизнь мы пытались заниматься политикой, общественной деятельностью. Хотелось работать в госуправлении, проводить в Беларуси реформы. Для этого за границей учились тысячи белорусов. Взять хотя бы тех же выпускников программы имени Кастуся Калиновского. Это белорусы, окончившие десятки лучших университетов Польши, у них миллионы знакомых людей на Западе, это огромный опыт, который нужно использовать в новой Беларуси. Думаю, что эта возможность у нас появится если не завтра, так послезавтра.

Посетить кафе «Какао» можно по адресу: Варшава, улица Гроховска 248 (Grochowska 248)

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