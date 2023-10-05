«Побелевший Володин окаменел, потерял дар речи» Телеграм-канал «СерпомПо»

5.10.2023, 9:47

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В дверях появился конвой.

Динамичная политическая жизнь в конгрессе Соединенных Штатов являет разительный контраст застойному болоту российских «представительных учреждений».

Палата представителей отправила в отставку своего спикера – Кевина Маккарти. А вот представьте, как бы это могло выглядеть в России. Отставка нижнего спикера Вячеслава Володина. Давайте взбаламутим протухшие законодательные воды. Вообразим.

Сначала появляется на трибуне монументальный Зюганов и грохочет: «Сейчас «состоится вынос тела». Мы все, фракции Госдумы, договорились отставить Вячеслава Володина за недостаточные усилия по борьбе с пропагандой ЛГБТ».

Побелевший Володин окаменел, потерял дар речи.

Второй выступающий – Миронов: «Мы приняли решение командировать Володина в зону спецоперации, внесите реквизит».

Побежали депутаты к Володину. Один каску тащит, другой бронежилет, третья берцы по ноге, мерку заранее сняли. Тотчас и священник в зале нарисовался, шествует к президиуму, готовится благословить героя на ратный подвиг. Уже и знаменосцы пошли по проходам, чеканя шаг. Телевизионщики камеры наставили и прямой эфир на всю страну, по всем каналам – такое диво! Власть идет воевать! Сама!

Володин дрожащей рукой схватился за телефон: «Владимир Владимирович! Меня снимают и на СВО! С вами согласовано?» А в зале народ уже встал и хором поет гимн. Ревут сотни голосов. «Сплотила навеки»!

В дверях появился конвой. Володин уронил трубку. «Списали, - упавшим голосом произнес бывший нижний спикер. - «Президент сказал улыбаться и идти в окопы. За что?!»

В коридоре отставленного Володина встретил бывалый Рогозин, теперь уже сенатор. Похлопав по плечу новобранца, сказал: «Не дрейфь, Вячеслав, я там был. Хочешь осколок, который из меня вынули, подарю тебе на счастье!».

Володин бросил злобный взгляд на Рогозина и пробормотал: «Засунь его себе туда, откуда его вынули!» И пошел под конвоем к выходу. Великий геополитик знал свои кадры. Без охраны нельзя, может пропасть по дороге, не доехать до фронта.

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