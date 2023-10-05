Сотрудника «Нафтана», получившего год условно за облитый краской Z-автомобиль, снова арестовали 5.10.2023, 9:55

Илья Двойрин

Задержание произошло на рабочем месте Ильи Двойрина.

Илью Двойрина, которому назначили один год лишения свободы условно за облитый краской припаркованный у здания ГОВД автомобиль с крымскими номерами и символом российской агрессии — буквой Z, вновь задержали и судили. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

По информации правозащитников, задержание произошло 4 октября на рабочем месте Двойрина. В тот же день был составлен протокол об административном правонарушении, суд его рассмотрел и в итоге назначил 53-летнему мужчине 15 суток ареста. За что именно — пока неизвестно.

Напомним, ранее Илью Двойрина приговорили к году лишения свободы условно по ч. 1 ст. 339 УК (Хулиганство). По версии следствия, он облил краской припаркованный у здания ГОВД автомобиль с крымскими номерами и символом российской агрессии — буквой Z.

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