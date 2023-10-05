Bloomberg: Турция назначила переговоры по завершению войны в Украине без участия России 1 5.10.2023, 10:00

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На них приглашен представитель Белого дома США.

Власти Турции собираются в конце октября провести большую международную встречу по урегулированию военного конфликта в Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Ожидается, что на ней советники по национальной безопасности разных стран, в том числе представитель Белого дома США Джейк Салливан, обсудят «идеи достижения прочного мира» в Украине и попытаются убедить Индию и страны Латинской Америки встать на сторону Киева.

По словам источников, приглашать Россию на эту встречу турецкие власти не планируют. При этом они хотели бы видеть среди участников Китай, но пока неизвестно, намерен ли Пекин прислать своего представителя на переговоры.

В ходе консультаций стороны также обсудят мирный саммит, который Украина хочет провести позднее в этом году и «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского. Она, в частности, предусматривает полный вывод российских войск с территории Украины, восстановление территориальной целостности страны и освобождение пленных.

Это будет третья международная встреча, посвященная вопросу достижения мира в Украине, на которую съедутся советники по вопросам нацбезопасности разных стран.

Первое подобное мероприятие прошло в Дании в июне этого года, а второе — в Саудовской Аравии в августе. В частности, в саудовскую Джидду приехали представители 42 стран.

Россия не участвовало в обеих встречах. МИД РФ называл их «попыткой сколотить антироссийскую коалицию». Однако, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль следит за результатами консультаций.

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