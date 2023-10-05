В Гомеле девушке выдали турвизу на 5 лет, а парню с такими же документами — на 5 дней 1 5.10.2023, 10:12

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Как так вышло.

Польша с 4 сентября вновь стала выдавать туристические визы белорусам. Но уже примерно через две недели внезапно стала массово отказывать белорусам в открытии виз для деловых и туристических поездок, есть отказы и по другим видам виз, в том числе по рабочим.

Хорошая новость в том, что отказы получают не все. В конце сентября в телеграм-чате «Ловля дат на визу» белоруска рассказала историю про то, как записывала знакомых на подачу документов на турвизу в Гомеле. По ее словам, девушке дали визу на пять лет, а парню — на пять дней. Хотя документы у них были одинаковые, пишет ex-press.live.

Рассказываем, что известно про массовые отказы белорусам в польских визах и от чего зависит срок, на который их выдают (некоторые считают, что логики в отказах в визе нет).

C 14 сентября белорусы стали массово получать отказы по польским деловым и туристическим визам

Аналитик мониторинговой группы visastat.online Анастасия Лысоковская рассказала «Зеркалу», что с 14 сентября белорусы стали массово получать отказы по деловым и туристическим визам. Реже не удается оформить визу для рабочих и культурных поездок.

«Если культурные визы не имеют большого статистического значения в польском визовом трафике, то рабочие, деловые и туристические — наоборот. У нас нет точной информации о глубинных причинах массовых отказов, но, вероятно, это связано с визовым скандалом в польском МИД.

Если это так, полагать, что ситуация будет улучшаться, сейчас у нас оснований нет. Потому что скандал большой и, скорее всего, будет продолжительным. Мы также наблюдаем сбои в работе визовых центров, они связаны с приостановкой работы и уменьшением количества дат», — рассказала эксперт.

Отказы получают и физлица, и крупные компании, чьи сотрудники ездят в Польшу по рабочим вопросам. Касается это в том числе и айтишников. В visastat.online считают, что дело «не в качестве подготовки документов и не в убедительности целей поездки». Также в проекте отмечают, что у многих, кто подавал документы, уже были не просто забронированы, а оплачены отели.

«Прием документов на польский туризм начался без официального объявления, нигде нельзя было полноценно получить информацию о процессе подачи и нужных документах. Люди подавались вслепую, основываясь на практике, которая была в 2019 году и ранее.

В итоге мы наблюдаем полнейший рандом отказов. В частности, даже когда человек бронирует и полностью оплачивает поездку в Польшу, подает документы на туризм — и получает отказ. Но четкого понимания, почему так происходит, у нас нет. Мы это принимаем как факт, и под отказ может попасть любой. Среди отказников есть те, кто ранее уже получал многократные визы, и те, у кого их не было вообще», — объяснила аналитик.

Что делать белорусам, которые планируют подаваться на шенген? Может, не пытаться делать это через Польшу? Аналитики visastat.online советовать не берутся. Чтобы был какой-то план действий или можно было дать совет, нужно опираться на статистику повторных подач. Они пока не знают, насколько Польша будет лояльна к повторным обращениям после недавнего отказа, но сейчас ситуация многих заявителей действительно пугает.

«Большая часть из них, по моим наблюдениям, предпочли бы поменять страну для новой подачи. Это же мы видим по мониторингу чатов и, скажем так, логике визового потребления. В теории можно подать апелляцию, но неизвестно, к чему это сейчас приведет», — говорит эксперт.

Что делать, если отказали в визе

У руководителя мониторингового проекта visastat.online Александра Либера есть пять советов что делать, чтобы не стало еще хуже в случае отказа в визе:

Не выясняйте причину отказа. У посольства или консульства нет времени, сил, ресурсов детализировать причины отказа, поэтому узнать глубинные мотивы отказа почти никогда не получится.

Проанализируйте вероятность успеха в случае повторной подачи на ту же визу. Как минимум нужно убедиться, что статистика открытия при повторной подаче хотя бы не нулевая.

Изучите страну повторной подачи на визу. Ничего не гарантирует успех в повторной подаче. Гарантии в визах — безобразный миф.

Проведите верификацию визового консультанта. Некоторое число провалов и неудач связаны с их некорректной работой, но это вовсе не означает, что все плохие.

Подготовьтесь лучше на повторную подачу на визу. Постарайтесь сделать так, чтобы пакет документов был сильнее предыдущего. Например, увеличьте сумму на банковском счете, перепроверьте адекватность маршрутного листа.

Есть ли логика в том, что кому-то выдают визу, а кому-то — нет

В конце сентября в телеграм-чате «Ловля дат на визу» белоруска рассказала историю про то, как записывала знакомых на подачу документов на турвизу в Гомеле (оригинальная орфография и пунктуация этого и других сообщений сохранены):

«Записывала знакомых на подачу в Гомеле 21 числа на туристическую визу, у обоих одинаковые документы на подачу были, в итоге парню дали визу на 5 дней, девушке на 5 лет. Документы при подаче были стандартные, что и у всех) у девушки были туристические на 2 года, вроде и не одна, у парня последняя была бизнес, до этого тоже явно что-то было, но что конкретно не знаю».

После этой истории белорусы в телеграм-чате начали обсуждать, в чем логика решения выдать девушке визу на пять лет, а парню — на пять дней. Некоторые даже были близки к отчаянию, потому что не понимают, почему одним в визах отказывают, а другим дают на пять лет:

«Документы не зависят, остаток денег не зависит, семейное положение не зависит, возраст и род занятий не зависит, пол не зависит. Что ж тогда ведёт к 5-ти летнему туристическому шенгену?🧐».

«Великий рандом и ретроградный меркурий в венере».

«Представляю как обидно тем у кого отказ по 5 пунктам, а тут виза на 5 лет 😂😂😂».

«Наличие работы, жилья в собственности — это да, «якоря». Прописка в рб не доказывает, но уменьшает вероятность. Кто их знает, лепят же отказы рандомно».

«Знаем мы их, требовать маршрутный лист тоже начали в определенный момент, а всем кто раньше подался без него, отказ».

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