Задолженность белорусов по кредитам побила рекорд
- 5.10.2023, 10:22
К чему это может привести.
В августе 2023 года белорусы накопили рекордные объемы кредитной задолженности перед банками. Общий объем выданных физическим лицам кредитов составил 19 млрд рублей. Это на 16% больше задолженности на 1 сентября 2022 года, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».
«Сейчас в среднем на каждого жителя страны приходится более 2,1 тысяч рублей кредитной задолженности, и это даже считая детей», – отмечают эксперты.
Потребительское кредитование составляет сейчас 33% от взятых белорусами кредитов, и 67% приходится на кредитование строительства и покупку жилья.
«Таким образом, кредитную активность можно связать главным образом с сохранением доступности кредита и неуверенностью в среднесрочных перспективах. Население, оценивая текущую ситуацию, вероятно, предпочитает взять кредит сейчас», – считают эксперты.
При этом, по их словам, такой рост кредитования населения несет риски ускорения инфляции.
Тем не менее белорусы остаются очень ответственными заемщиками, и объем плохих долгов населения очень низкий.