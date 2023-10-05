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Немецкую овчарку Байдена все-таки выселили из Белого дома

  • 5.10.2023, 10:24
Немецкую овчарку Байдена все-таки выселили из Белого дома

До этого пес покусал 11 сотрудников Секретной службы.

Немецкую овчарку президента США по кличке Коммандор выселили из Белого дома, сообщил канал Fox News со ссылкой на Элизабет Александер — директора по связям с общественностью первой леди Джилл Байден. До этого он покусал 11 сотрудников Секретной службы.

«Президент и первая леди глубоко заботятся о безопасности тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто защищает их каждый день», — сказала Элизабет Александер.

«Они по-прежнему благодарны за терпение и поддержку Секретной службы США и всех вовлеченных сторон, поскольку они продолжают работать над решениями, — добавила она Александр. — Коммандора в настоящее время нет в Белом доме, пока оцениваются следующие шаги».

Напомним, недавно Коммандор укусил очередного сотрудника Секретной службы. И это был уже 11-й подобный случай с октября 2022 года.

Коммандор — уже не первая злая собака Байдена. Его предшественника, Майора, тоже немецкую овчарку, выгнали из Белого дома в 2021 году как раз за агрессивное поведение: трехлетний пес тоже третировал сотрудников секретной службы и нескольких человек покусал. Овчарку сначала отправили на переобучение, а затем передали друзьям президентской семьи, писали американские СМИ.

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