Немецкую овчарку Байдена все-таки выселили из Белого дома 5.10.2023, 10:24

До этого пес покусал 11 сотрудников Секретной службы.

Немецкую овчарку президента США по кличке Коммандор выселили из Белого дома, сообщил канал Fox News со ссылкой на Элизабет Александер — директора по связям с общественностью первой леди Джилл Байден. До этого он покусал 11 сотрудников Секретной службы.

«Президент и первая леди глубоко заботятся о безопасности тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто защищает их каждый день», — сказала Элизабет Александер.

«Они по-прежнему благодарны за терпение и поддержку Секретной службы США и всех вовлеченных сторон, поскольку они продолжают работать над решениями, — добавила она Александр. — Коммандора в настоящее время нет в Белом доме, пока оцениваются следующие шаги».

Напомним, недавно Коммандор укусил очередного сотрудника Секретной службы. И это был уже 11-й подобный случай с октября 2022 года.

Коммандор — уже не первая злая собака Байдена. Его предшественника, Майора, тоже немецкую овчарку, выгнали из Белого дома в 2021 году как раз за агрессивное поведение: трехлетний пес тоже третировал сотрудников секретной службы и нескольких человек покусал. Овчарку сначала отправили на переобучение, а затем передали друзьям президентской семьи, писали американские СМИ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».