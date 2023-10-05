Белоруски выиграли две бронзы на чемпионате мира по таиландскому боксу

Белоруски выиграли две бронзы на чемпионате мира по таиландскому боксу1
- 5.10.2023, 10:35
Соревнования проходили в Турции.
В турецком Кемере с 29 сентября по 8 октября проводится первенство мира по таиландскому боксу (U16).
По информации пресс-службы Министерства спорта и туризма Беларуси, две бронзовые медали в копилку белорусской команды принесли Алина Сазанович (44 кг) и Анфиса Хилькевич (54 кг).
В рамках форума также проходит розыгрыш молодежного Кубка мира, где белорус Семен Ступакевич завоевал бронзу в весовой категории 71 кг.