Белоруски выиграли две бронзы на чемпионате мира по таиландскому боксу 1 5.10.2023, 10:35

Соревнования проходили в Турции.

В турецком Кемере с 29 сентября по 8 октября проводится первенство мира по таиландскому боксу (U16).

По информации пресс-службы Министерства спорта и туризма Беларуси, две бронзовые медали в копилку белорусской команды принесли Алина Сазанович (44 кг) и Анфиса Хилькевич (54 кг).

В рамках форума также проходит розыгрыш молодежного Кубка мира, где белорус Семен Ступакевич завоевал бронзу в весовой категории 71 кг.

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