Стало известно, где Россия спрячет остатки Черноморского флота 2 5.10.2023, 10:46

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Корабли отправят на новую базу на оккупированной территории.

Россия разместит корабли Черноморского флота на базе в Абхазии, грузинском регионе, оккупированном Москвой в начале 1990-х.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью, которое глава оккупационной администрации региона Аслан Бжания дал российскому изданию «Известия».

«Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования военно-морского флота РФ», - сказал так называемый «президент» Абхазии.

Он дал это интервью на следующий день после встречи с президентом Владимиром Путиным.

Россия объявила Абхазию и другой грузинский регион, Южную Осетию, «независимыми государствами» в 2008 году после того, как российские войска вторглись в Грузию.

Напомним, Россия перебазировала почти полтора десятка кораблей Черноморского флота из оккупированного Севастополя в Новороссийск, который является крупнейшим портом на юге РФ. Причиной стали постоянные атаки на флот в Крыму.

При этом российские корабли, боясь новых ударов, стали реже покидать акваторию временно оккупированного Крыма.

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