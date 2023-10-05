Как выглядит самая дешевая квартира в скандальном долгострое Минска 5.10.2023, 11:05

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Из окон обещают потрясающие виды.

Около года назад дольщикам последнего дома жилого комплекса «Аркадия», который строился около 9 лет, выдали ключи от долгожданных квартир. Напомним, что эта многоэтажка на улице Богдановича несколько лет была самым известным долгостроем Минска. Сдать дом в эксплуатацию смогли только с помощью УКСа Советского района. Мы решили узнать, что продается в 26-этажном доме сейчас, пишет realt.by. В фокусе — самая недорогая (но готовая к переезду) квартира в многоэтажке.

ЖК «Аркадия» вдоль улицы Богдановича начали строить в 2007 году. Комплекс должен был состоять из 5 жилых домов: трех 26-этажных домов-свечек и двух многоподъездных домов. Планировалось, что к 2017 году весь комплекс будет введен в эксплуатацию. Однако директора «Тамбаза» Льва Хаютина посадили, а достраивать дома по специальному распоряжению взялся УКС Советского района.

По информации от дольщиков, за годы строительства они заплатили за свои квартиры по полторы стоимости: сперва они отдали деньги «Тамбазу», а потом были вынуждены вносить доплату за строительство УКСу Советского района.

На сегодняшний день самый недорогой вариант с ремонтом в последнем доме «Аркадии» − это квартира общей площадью почти 45 квадратных метров.

Квартира находится на 16-ом этаже 26-этажного каркасно-блочного дома — из окон обещают потрясающие виды.

В евродвушке — свежий ремонт. Сообщается, что в новом интерьере еще никто не проживал. Вся техника в квартире тоже абсолютно новая и готова к использованию. Тут поклеены обои, уложен ламинат и плитка. В прихожей установлен вместительный шкаф-купе. Санузел в квартире − совмещенный, облицован плиткой. Жилье состоит из прихожей, кухни-гостиной и выделенной спальной зоны (без окна, зато с встроенным шкафом).

Свет и свежий воздух проникают в каждый уголок этой евродвушки благодаря застекленной лоджии. В обеденной зоне − зонированный свет на потолке.

В общем коридоре имеется помещение для хранения велосипедов и колясок. Для автомобилей предусмотрен подземный охраняемый паркинг.

Рядом с домом находятся: ТЦ «Эспанада», ТЦ «Некрасовский», магазины «Евроопт» и «ProStore», «Flagman» (товары для рыбалки), спортивно-тренажерный зал и фитнес-клуб, магазин обоев, салон красоты, салон светильников, школы танцев «Аркадия» и «Танго» и еще много различных объектов. С тыльной стороны дома будут расположены магазины и медицинский центр.

В 3 минутах ходьбы от дома находятся остановки общественного транспорта. Ближайшая станция метро − «Академия наук».

Стоимость — 78,9 тысячи долларов (1757 долларов — за метр).

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