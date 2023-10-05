Ольга Романова: Обезумевший Путин готов нанести ядерный удар 11 5.10.2023, 11:09

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Названы возможные цели.

Российский диктатор Владимир Путин способен принять решение о нанесении по Украине или странам Европы локального ядерного удара. Он может сделать это просто для того, чтобы не запомниться миру таким, каков он есть, считает глава фонда «Русь сидящая» и журналистка Ольга Романова.

«Он боится суда истории больше всего. Его страх настолько силен, что разговор, мне кажется, о ядерном ударе – это не шутка. Ему проще стереть с лица земли человечество, чем допустить, что он будет показан в учебнике истории таким, как есть – жалким, трусливым, подлым и неумным человеком, который привёл к огромным жертвам. К огромным жертвам, а во имя... Никакой цели. Никакой цели, кроме собственного возвеличивания. Больше там нет других целей никаких», – заявила она.

Под такой удар могут попасть столицы Украины, Польши и Германии, предполагает Романова.

«Это будет это всё зависит от развития событий. … Я понимаю, что нельзя взять взорвать Запорожскую атомную станцию и выдать за локальный ядерный взрыв, например. Хотя, наверно, можно – российской пропаганде. Это может быть локальный удар по Киеву, или по Варшаве, или по Берлину», – отмечает Романова.

Журналистка также отмечает, что угрозы использовать ядерное оружие чаще всего звучат от пропагандистов и экс-президента РФ Дмитрий Медведева, что играет на руку российскому диктатору.

«Путин в этой компании выглядит таким вот сдерживающим фактором. «Это позволяет Западу, к сожалению, думать о том, что Путин – меньшее зло», – подчеркнула она.

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