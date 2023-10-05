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«Чистая месячная зарплата будет составлять около 1250-1350 евро»

  • 5.10.2023, 11:17
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«Чистая месячная зарплата будет составлять около 1250-1350 евро»

Белорусский таксист в Белостоке — о нюансах работы, претензиях пассажиров и зарплатах.

Денис вместе с женой и двумя детьми с осени 2020 года живет в Белостоке. За это время мужчине приходилось работать на различных работах: от стройки до склада интернет-магазина. Последние несколько месяцев он работает в такси. О зарплатах польских таксистов, тонкостях работы и планах начать работать на себя Денис рассказал «Нашей Ниве».

Ходил на протесты, был задержан

Из Беларуси Денис уехал из-за опасений уголовного преследования за участие в акциях протеста. В начале ноября будет три года, как он живет в Польше.

«Меня задержали вечером 10 августа на крыльце Гродненского драматического театра. Судья дала мне 5 суток ареста, но полностью отбыть срок не удалось, так как 14 августа меня и других задержанных выпустили без каких-либо объяснений, поэтому у меня остались еще сутки и 6 часов ареста», — вспоминает Денис.

В Беларуси мужчина продолжал принимать участие в акциях. Также он снял побои, которые получил при задержании, и написал жалобу в СК. Раздобыл видео своего задержания и нанял адвоката.

А когда ближе к концу октября понял, что на него хотят завести уголовку, то вместе с семьей бежал в Польшу.

500 евро за аренду авто

Хотя у него есть высшее образование и опыт работы в школе и банке, в Польше Денису пришлось работать физически.

Мужчина работал разнорабочим на стройке, рабочим на складе интернет-магазина.

В июле текущего года Денису предложили попробовать себя в такси. С тех пор он работает на арендной машине, но уже приобрел свою и сейчас готовит ее для работы.

За аренду Toyota Prius он платит 2200 злотых в месяц, это около 500 евро. Среди прочих расходов — топливо, а также процент Bolt и фирме-прокладке, которая должна быть между водителем и платформой.

В рабочий день он накручивает по Белостоку и окрестностям по 250-300 километров. По пятницам и субботам выходит около 400. По словам Дениса, в пиковые часы пятницы и субботы заказов настолько много, что можно работать не останавливаясь.

Сколько можно зарабатывать в такси?

Себе мужчина также приобрел Toyota Prius. За автомобиль выложил 3100 евро, еще тысячу на реновацию батареи, замену технических жидкостей и другие расходники. Чтобы машина была полностью готова к работе в такси, он планирует инвестировать в нее еще около тысячи евро. Таким образом готовый к работе Prius выйдет ему в сумму около пяти тысяч евро.

Денис подсчитал, что если он будет работать на собственном авто, то его чистая месячная зарплата будет составлять около 1250-1350 евро.

Собеседник отмечает, что в Белостоке сейчас живет много белорусов и украинцев. По его наблюдениям, в рабочие дни до 30% пассажиров — мигранты. А вот в выходные такси в основном пользуются только поляки.

«Откуда человек, можно увидеть через приложение. Если в профиле пассажира записано «Белосток», то это будут люди, у которых телефон на русском, а если «Билосток», то это точно украинцы. Также многих видно по имени», — объясняет Денис.

«Иногда приходится проводить небольшой урок истории»

Мужчина говорит, что, несмотря на то, что уже три года живет в Польше и является поляком по национальности, по-польски он все равно разговаривает с акцентом, поэтому при разговоре пассажиры понимают, что он не местный. Это иногда приводит к недоразумениям.

«Однажды за пятницу-субботу с 10 вечера до часа ночи почти каждый клиент имел претензии к моему акценту. На этой почве однажды даже была небольшая перепалка», — признается Денис.

«Иногда приходится проводить небольшой урок истории, что в разные времена границы Польши были разными, что в Беларуси живет около 500 тысяч этнических поляков.

Но есть и такие, что ты говоришь им, что по национальности тоже поляк, а они в ответ говорят: нет, какой ты нафиг поляк. Они утверждают, что в Беларуси поляков нет, там только белорусы и русские.

Некоторым приходится говорить, что если бы поляк приехал, например, из Америки, то вы, наверное, разговаривали бы с ним по-другому. И уже тогда меняется тон разговора на более доброжелательный», — говорит Денис.

При этом мужчина отмечает, что в основном отношение к мигрантам со стороны поляков положительное, так как ты работаешь и платишь налоги.

«Некоторые интересуются, как нам Польша, как нам здесь живется. Негатив обычно если и бывает, то исключительно от взрослых мужчин».

Однажды, говорит Денис, пассажир-поляк подумал, что он из Украины, и поэтому начал высказывать претензии и рассказывать ему истории о Волынской резне.

«У некоторых поляков к украинцам так и осталось не очень хорошее отношение. Да, они считают, что помогать им нужно в том числе, чтобы войны не было у них, но определенные исторические и уже даже современные претензии к украинцам у части поляков все равно есть», — говорит Денис.

У самого Дениса за четыре месяца работы не было конфликтов с украинцами из-за того, что он из Беларуси.

«Главное, что тебе не надо отпрашиваться у начальника»

В работе таксистом Денису нравится свободный график, отсутствие начальника и довольно достойный уровень зарплаты.

«К тому же это приятно психологически, ты садишься за руль и главные твои мысли — концентрация на дороге. Также приятно, что если тебе вдруг понадобились деньги, то ты можешь выйти на линию и за пару часов заработать свои 50—70 злотых (около 10—15 евро) наличными.

И главное, что тебе не надо отпрашиваться у начальника, когда тебе необходимо решить личные дела, отвезти жену, детей или сходить к врачу», — говорит Денис.

Большинство клиентов рассчитывается безналично, поэтому основная часть денег приходит через неделю. Также некоторые оставляют чаевые. Как наличными, так и через приложение.

«Чаевые чаще оставляют местные, в основном по выходным. Но и в рабочие дни бывает. Суммы разные, бывает и 10 злотых оставят. Чаще просто говорят, что сдачи не надо, если там пару злотых остается», — рассказывает собеседник.

Помимо работы в такси, Денис продолжает посещать акции белорусов в Белостоке. А также ведет несколько проектов в соцсетях.

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