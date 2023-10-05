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Британская разведка предупредила о коварном плане РФ в Черном море

  • 5.10.2023, 11:20
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Британская разведка предупредила о коварном плане РФ в Черном море

Он касается украинского «гуманитарного коридора».

Россия намерена установить морские мины на подходах к украинским портам, чтобы помешать экспорту зерна через временный «гуманитарный коридор».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Великобритании.

Отмечается, что Россия может продолжать нацеливаться на гражданское судоходство в Черном море, в том числе устанавливать морские мины на подходах к украинским портам.

В британской разведке считают, что РФ пытается поставить под угрозу проходящие через «гуманитарный коридор» гражданские суда, чтобы сдержать экспорт украинского зерна. Это позволило бы стране-агрессору давить на экономику Украины.

«Россия почти наверняка хочет избежать открытого затопления гражданских судов, а фальшиво обвиняет Украину в любых атаках на гражданские суда в Черном море», - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, Британия опубликовала разведывательные данные, чтобы разоблачить тактику России по предотвращению любого подобного инцидента.

Зерновой коридор

В июле 2023 года Россия заявила, что выходит из «зернового соглашения». При этом оккупанты начали обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру Украины.

После этого Украина открыла в Черном море временные коридоры для торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Первыми суднами, зашедшими и вышедшими из портов, стали балкеры Resilient Africa и Aroyat, экспортировавшие более 20 тысяч тонн украинской агропродукции для стран Азии и Африки.

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