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Лукашенко разорвал соглашение с Украиной о защите прав переселенцев

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  • 5.10.2023, 11:24
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Лукашенко разорвал соглашение с Украиной о защите прав переселенцев
Иллюстративное фото

Соглашение действовало с 2003-го года.

Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия соглашения с Украиной о защите прав переселенцев.

До этого закон был одобрен в белорусском парламенте.

Соглашение действовало с 2003 года.

Ранее законопроект был одобрен обеими палатами белорусского парламента.

По информации Госпогранкомитета, по состоянию на 30 сентября в Беларусь с 24 февраля 2022 года прибыли почти 120 тысяч граждан Украины. С начала текущего года - более 45 тысяч.

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