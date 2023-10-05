В Сети набирает популярность видео, как в Пинске тракторы убирают клюкву 3 5.10.2023, 11:41

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Такого вы еще не видели.

В TikTok опубликовали видео, как белорусские тракторы прямо в воде убирают где-то в Пинске (или под Пинском) клюкву. Менее чем за сутки оно набрало 300 тыс. просмотров, 5 тыс. лайков и сотню комментариев.

Ролик показали в аккаунте издания «Пінскі веснік».

«В ОАО «Полесские журавины» активно идет уборка клюквы. Собранная здесь клюква делится на классы «А» и «Б», в зависимости от того, каким методом осуществлялась уборка: мокрым или сухим», — отметили там.

Многих пользователей удивил такой метод сборки клюквы.

«ПРОШУ ВАС, ОБЪЯСНИТЕ МНЕ, ПОЧЕМУ ОНА В ВОДЕ??? 😳», — самый залайканый комментарий.

Дело в том, что на видео показали уборку клюквы мокрым способом. Ягоды на участках (которые называются чеки) затапливают водой (обычно на 30–40 сантиметров выше растений), затем техника идет по участку и мотовилом отрывает ягоду с плодоножки.

Благодаря тому, что клюква крупноплодная полая внутри, она всплывает, а затем ее с помощью специальных приспособлений (бонов) работники стягивают к месту, где установлен транспортер. По нему она подается на прицеп, после чего доставляется на сортировочный пункт, где проходит дополнительную очистку.

Также в комментариях попросили публиковать «больше подобных видео». «А то люди живут в Беларуси и не видят ничего подобного!», — написала одна из пользовательниц.

«Офигеть, я никогда такого не видела, знала что в лесу собирали раньше ее 😳», — поделилась другая.

«Такая крупная, красивая», — похвалил третий человек.

Ранее Телеграф писал, что в TikTok завирусился ролик с белорусской свадьбы в Поставах. Всего лишь за два дня видео успело набрать более 14,7 млн просмотров. Люди со всех уголков нашей планеты оставляли комментарии и делились роликом в сообщениях.

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