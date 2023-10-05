Перманентно-обструктивная ретирада Александр Коваленко

5.10.2023, 11:47

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Александр Коваленко

Что на самом деле происходит с войсками РФ.

Обожаю выныривающие из неоткуда интересные термины, которыми густо снабжают наше информационное пространство западные «эксперты» из пула «профессионального» и «уважаемого» издания The New York Times. В свою очередь, когда наши журналисты слышат, что-то пафосно-звучащее, то в режиме собачек Павлова тут же кидаются на эту рефлекторную какофонию.

Итак... «Эластичная оборона»...

По словам западных экспертов, российские оккупационные войска сейчас активно применяют некую «эластичную оборону», суть которой в отходе от своих позиций, что дает противнику продвинуться вперед, а затем контратаковать, пока противник не закрепился. «Эластичная оборона»...

Что тут скажешь… Не знаю, возможно мне с дивана многое, что неизвестно, ведь термин «эластичная оборона» я слышу впервые. Извините меня за мой узкий кругозор. Но вот то, о чем нам пытается пафосно и с придыханием рассказать экспертная среда The New York Times – это маневренная оборона, которая была описана еще в 1890-х в разделах «Военной науки», успешно перекочевавших в 1920-е в советские пособия.

Но главное это то, что действия россиян вряд ли можно назвать, кхм-кхм, «эластичной обороной». Во-первых, они, зачастую, не покидают своих позиций в рамках такой тактики, а стараются за каждый ВОП держаться зубами и когтями любой ценой. Во-вторых, это традиционно и так было всегда, теряя село, окоп, траншею, ВОП/РОП, они начинают волны неистовых контратак в попытке отбить утраченные позиции. Это классическая тактика РОВ.

Клещиевка, Андреевка, Роботине, Урожайное и многие другие села и локации россияне всегда неистово контратаковали пытаясь вернуть их под свой контроль, до того колоссальными жертвами пытаясь удержать. Это не ваша пафосная «эластичная оборона», она же маневренная оборона. Это поступательное отступление врага. Хотя, думаю, любители ярких и ничего не имеющих общего с реальностью названий оценят название – перманентно-обструктивная ретирада.

Пользуйтесь!

Александр Коваленко, t.me

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