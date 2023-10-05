В Черногории завершилось соревнование по лени 2 5.10.2023, 11:52

Последние участники продержались 50 дней.

Соревнование по лени в черногорском городе Брезна завершилось на 50-й день проведения. Изначально заявку на участие в конкурсе подал 21 человек. Спустя три недели их осталось семеро. А в последний день лежать оставались лишь трое, пишут организаторы.

Последними участниками соревнований были 36-летняя Гордана Филиппович, а также 23-летние Филипп Кнежевич и Лидия Маркович. Первой из них встала Гордана. Филипп и Лидия решили встать одновременно и таким образом показать всем югославским народам и политикам, что любовь и согласие решают все. Филипп, как джентльмен, отдал Лидии право называться победительницей в СМИ.

Все трое последних участников — черногорцы. Лидии родители ранее сами предлагали дать 1000 евро, чтобы она прекратила лежать. Но девушка отказалась.

Соревнования, 12-е по счету, начались 18 августа, в них участвовал 21 человек. Главный приз — 1000 евро. Сидеть и вставать запрещено, однако раз в 8 часов можно сходить на 10 минут в туалет. Еду и напитки предоставляли организаторы.

Сначала участники лежали в спальных мешках под деревом, которому более 107 лет. Потом переместились в помещение.

В этом году был побит предыдущий мировой рекорд в 117 часов в горизонтальном положении, установленный Дубравкой Акшич в 2021 году.

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