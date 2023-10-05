В Лиде очередные задержания на предприятиях 3 5.10.2023, 12:04

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Задерживают даже начальников.

В Лиде продолжаются задержания на предприятиях. Как сообщают правозащитники, силовики в масках забрали с работы начальника пожарно-сторожевой охраны «Лидахлебопродукта» Юрия Авижича. Произошло это 3 октября. Был ли Авижич осужден, пока неизвестно.

«Хапун» проходит с начала осени. Сначала силовики задерживали работников «Лакокраски» и «Лидахлебопродукта». Их штрафовали за «распространение экстремистских материалов». После началась «зачистка» других предприятий. 28 сентября в дорожно-эксплуатационном производстве ЖКХ задержали 7 человек.

Задержания проходят и на предприятиях в других городах страны. В Орше на рабочем месте 3 октября задержали охранника магазина «Билд», его осудили на 10 суток ареста за подписки на «экстремистские» тг-каналы.

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