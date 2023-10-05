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Эксперт: Шойгу готовит «заговор» недовольных офицеров

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  • 5.10.2023, 12:11
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Эксперт: Шойгу готовит «заговор» недовольных офицеров
Александр Мусиенко

Министр обороны РФ собирает вокруг себя «обиженных» на высшее руководство военных.

Среди российского офицерского корпуса растет недовольство высшим руководством. В настоящее время в России идет внутренняя борьба между представителями ФСБ и Минобороны.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко:

— Недовольство среди их офицерского корпуса растет. Но, мне кажется, сейчас ведется внутренняя борьба в России между представителями ФСБ и Минобороны. И военные начинают набирать большее влияние, чем это было когда-либо в новейшей российской истории.

Я думаю, что все эти процессы, так или иначе, курирует Шойгу, который за счет, в частности, и «обиженных» военных, хочет конвертировать это в свой потенциал для будущей политической карьеры. То есть с одной стороны он пытается с ними расправляться, репрессировать «несогласных», а с теми, кто более лоялен, договориться, чтобы в будущем они ему пригодились и поддержали.

Безусловно, для российских генералов важно сохранить свое влияние и свои ресурсы и не стать жертвой репрессий. Но раньше военные были в России всегда самой низкой кастой, а сейчас они все чаще заявляют о своих правах, о том, что они должны иметь влияние. Сейчас эта тенденция становится более заметной, потому что идет серьезная борьба за «постпутинскую» Россию. Шойгу имеет серьезные амбиции, и ему нужно закрепить военную вертикаль, повысить имидж военных. И на этом фоне возвеличить себя, продемонстрировав, что он может быть лидером после Путина.

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