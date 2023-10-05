закрыть
5 октября 2023, четверг, 13:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Курс евро взял психологическую отметку на торгах

3
  • 5.10.2023, 12:20
  • 4,716
Курс евро взял психологическую отметку на торгах

Подорожал и доллар.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подорожал на 0,13% — до 3,3369 рубля (по состоянию на 11.33). Евро превысил отметку в 3,5 рубля. По состоянию на 11.18 курс этой валюты поднялся до 3,501 рубля. Торги продолжаются. 

Выше всего курс продажи банками доллара в обменниках — 3,355 рубля («Белагропромбанк», «Беларусбанк»), а ниже всего — 3,335 рубля («Статусбанк»).

Доллар выгоднее всего сдавать в «Альфа-Банк», «РРБ-Банк», «Статусбанк», «Технобанк» — 3,332 рубля.

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,53 рубля («БТА Банк»), а ниже всего — в «Альфа-Банк», «Белинвестбанк» (3,505 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Статусбанк» — 3,502 рубля.

Напомним, в Беларуси сохраняются сложности с наличными евро в обращении. Многие банки сейчас продают только те банкноты, которые сдают другие клиенты.

Курс покупки российского рубля выше всего в «Статусбанк» — 3,345 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,4 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,349 рубля («Альфа-Банк»).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип