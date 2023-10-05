Курс евро взял психологическую отметку на торгах 3 5.10.2023, 12:20

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Подорожал и доллар.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подорожал на 0,13% — до 3,3369 рубля (по состоянию на 11.33). Евро превысил отметку в 3,5 рубля. По состоянию на 11.18 курс этой валюты поднялся до 3,501 рубля. Торги продолжаются.

Выше всего курс продажи банками доллара в обменниках — 3,355 рубля («Белагропромбанк», «Беларусбанк»), а ниже всего — 3,335 рубля («Статусбанк»).

Доллар выгоднее всего сдавать в «Альфа-Банк», «РРБ-Банк», «Статусбанк», «Технобанк» — 3,332 рубля.

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,53 рубля («БТА Банк»), а ниже всего — в «Альфа-Банк», «Белинвестбанк» (3,505 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Статусбанк» — 3,502 рубля.

Напомним, в Беларуси сохраняются сложности с наличными евро в обращении. Многие банки сейчас продают только те банкноты, которые сдают другие клиенты.

Курс покупки российского рубля выше всего в «Статусбанк» — 3,345 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,4 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,349 рубля («Альфа-Банк»).

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