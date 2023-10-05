На Витебщине появился библиобус 2 5.10.2023, 12:29

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Что это такое?

По Полоцкому району Витебской области на днях начал курсировать новый библиобус. О том, что это такое и для чего он нужен, 5 октября рассказали в Министерстве культуры Беларуси, сообщает telegraf.news.

Оказывается, на Полотчине теперь появился автомобиль, который будет оказывать библиотечное обслуживание отдаленных деревень.

«Это не просто микроавтобус, а целый библиотечный передвижной комплекс, имеющий отсек обслуживания – современный информационный центр с книжными стеллажами», – пояснили в министерстве.

Сейчас такие библиотеки на колесах пользуются настоящей популярностью на селе. Особенно это касается пожилых людей, которые с нетерпением ждут не только поступления новых книг и периодики, но также с удовольствием рады пообщаться с библиотекарем, узнать у него новости и поделиться своими.

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