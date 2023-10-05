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В Минске маршрутка столкнулась с легковушкой

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  • 5.10.2023, 12:37
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В Минске маршрутка столкнулась с легковушкой

Два пассажира маршрутки доставлены в больницу.

На улице Брилевской в Минске маршрутка столкнулась с легковушкой, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель Haval ехал вблизи дома №2 и при повороте, не принял крайнее правое положение, совершив поворот со второй полосы. Авто столкнулось с маршрутным такси Mercedes, которое двигалось попутно в первой полосе.

Два пассажира маршрутки доставлены в медучреждение для обследования.

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