В Минске маршрутка столкнулась с легковушкой 3 5.10.2023, 12:37

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Два пассажира маршрутки доставлены в больницу.

На улице Брилевской в Минске маршрутка столкнулась с легковушкой, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водитель Haval ехал вблизи дома №2 и при повороте, не принял крайнее правое положение, совершив поворот со второй полосы. Авто столкнулось с маршрутным такси Mercedes, которое двигалось попутно в первой полосе.

Два пассажира маршрутки доставлены в медучреждение для обследования.

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