Путин болен и умирает 6 Юлиана Яппарова

5.10.2023, 12:41

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Фото: Getty Images

И это стало слоганом его предвыборной компании.

Пересмотрела свои взгляды на распространение новостей о болезнях Путина, его двойниках и скорой смерти.

Теперь вижу эти разговоры не с точки зрения успокаивающих сказок на ночь, а под углом неплохой такой стратегии по нанесению вреда имиджу вечно живой и бодрой кремлевской гниды.

У Путина выборы на носу, а он публично и как может оттягивает свой конец.

Все эти появления в толпе, демонстрация активности, селфи с девочками, рукопожатия мальчикам - не что иное, как часть предвыборной компании, которая вовсю шпарит галопом уже пару месяцев.

Плешивая мумия всеми силами и каждым своим явлением плебсу пытается доказать, что жить будет вечно и он все еще «гарант»: в силах не только сам надеть наушник, но и показать своему чахлому ровеснику, как это делается

И можно сколько угодно ерничать над тем, что говорит Соловей, но, думаю, Валерий Дмитриевич давно смотрит чуть дальше, чем нам кажется и его упрямое «Путин умирает» - это не плохая стратегия нанесения урона репутации плешивому.

Двойники и болезни Путина в глазах ядерного электората, до которых могут дойти сплетни о недугах Путина - не самые для них приятные вещи.

Поэтому, да, друзья, Путин болен и умирает. Долго не протянет. И это должны не мы с вами подвергать сомнению, а бабки на лавочках, которые верят в деда или родители наши, которые помнят, как дохли один за другим генсеки в восьмидесятых и как херово оно тогда было

Поставить под вопрос физическое и умственное здоровье Путина - считаю одним из пойнтов, которые нужно доносить до ватников.

Пусть сомневаются, а жив ли «мальчик», насколько он в своем уме и не тащит ли страну вместе с собой в могилу.

Путин болен и умирает - пусть такой будет слоган его предвыборной компании.

А голосовать за полутруп - ну, такое себе, согласитесь.

Юлиана Яппарова, Twitter

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