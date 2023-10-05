Дерипаска резко выступил против Кремля

Дерипаска резко выступил против Кремля4
- 5.10.2023, 13:11
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Но быстро удалил скандальный пост.
Российский олигарх Олег Дерипаска удалил из своего телеграм-канала скандальный пост, в котором критиковал российские власти за введение дополнительной экспортной пошлины.
Он писал, что меры властей могут «выбесить всех». Пост был опубликован днем 25 сентября. Но уже к утру 26 сентября он был недоступен, свидетельствуют данные сервиса Tgstat, передает dialog.ua.
При этом текст публикации сохранился в сервисе.
В посте Дерипаска похвалил NASA за взятие образов грунта с летящего астероида, а после этого написал, что в России тем времени «снова поборы/экспроприации».
Так он охарактеризовал введение новых экспортной пошлины для экспортеров. В посте бизнесмен поставил ссылку на исследование Столыпинского института, наблюдательный совет которого возглавляет. В исследовании говорится о негативном влиянии этих пошли на всю российскую экономику.
«NASA молодцы. А у нас снова поборы/экспроприации и в виде новых экспортных пошлин <…>. Ах, да у нас же суверенная экономика и рост благосостояния граждан — приоритеты (но, похоже, только в пределах малой Москвы и по ТВ). Видимо, хотят окончательно выбесить уже всех к Новому году», — написал Дерипаска.
Этот пост, который был доступен меньше суток, процитировали несколько изданий.
Например, о публикации написали русская служба The Moscow Times и журнал «Эксперт».
Газета The Financial Times текстом Дерипаски проиллюстрировала утверждение о том, что богатейших россиян беспокоят действия российских властей по поиску новых способов наполнения бюджета.
Дерипаска не в первый раз критикует действия российских властей. Именно с его постами в соцсетях, которые можно трактовать как критику войны в Украине, Financial Times связывала арест активов Дерипаски на миллиард долларов в прошлом году.
Тогда он писал, что «нам нужен мир, так как мы уже прошли точку невозврата».
Кроме того, Дерипаска давно критикует экономическую политику российских властей и в частности главы Центробанка Набиуллиной.
Это не первый раз, когда Дерипаска удаляет критический пост в своем телеграм-канале. В 2021 году он уже удалял пост, в котором писал о том, что Росстат «научился виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой» о количестве бедных в России.