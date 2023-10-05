закрыть
5 октября 2023, четверг, 13:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дерипаска резко выступил против Кремля

4
  • 5.10.2023, 13:11
  • 4,734
Дерипаска резко выступил против Кремля
Олег Дерипаска
Фото: РИА «Новости»

Но быстро удалил скандальный пост.

Российский олигарх Олег Дерипаска удалил из своего телеграм-канала скандальный пост, в котором критиковал российские власти за введение дополнительной экспортной пошлины.

Он писал, что меры властей могут «выбесить всех». Пост был опубликован днем 25 сентября. Но уже к утру 26 сентября он был недоступен, свидетельствуют данные сервиса Tgstat, передает dialog.ua.

При этом текст публикации сохранился в сервисе.

В посте Дерипаска похвалил NASA за взятие образов грунта с летящего астероида, а после этого написал, что в России тем времени «снова поборы/экспроприации».

Так он охарактеризовал введение новых экспортной пошлины для экспортеров. В посте бизнесмен поставил ссылку на исследование Столыпинского института, наблюдательный совет которого возглавляет. В исследовании говорится о негативном влиянии этих пошли на всю российскую экономику.

«NASA молодцы. А у нас снова поборы/экспроприации и в виде новых экспортных пошлин <…>. Ах, да у нас же суверенная экономика и рост благосостояния граждан — приоритеты (но, похоже, только в пределах малой Москвы и по ТВ). Видимо, хотят окончательно выбесить уже всех к Новому году», — написал Дерипаска.

Этот пост, который был доступен меньше суток, процитировали несколько изданий.

Например, о публикации написали русская служба The Moscow Times и журнал «Эксперт».

Газета The Financial Times текстом Дерипаски проиллюстрировала утверждение о том, что богатейших россиян беспокоят действия российских властей по поиску новых способов наполнения бюджета.

Дерипаска не в первый раз критикует действия российских властей. Именно с его постами в соцсетях, которые можно трактовать как критику войны в Украине, Financial Times связывала арест активов Дерипаски на миллиард долларов в прошлом году.

Тогда он писал, что «нам нужен мир, так как мы уже прошли точку невозврата».

Кроме того, Дерипаска давно критикует экономическую политику российских властей и в частности главы Центробанка Набиуллиной.

Это не первый раз, когда Дерипаска удаляет критический пост в своем телеграм-канале. В 2021 году он уже удалял пост, в котором писал о том, что Росстат «научился виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой» о количестве бедных в России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип