закрыть
5 октября 2023, четверг, 13:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Договор с мобильными операторами теперь можно заключить дистанционно

  • 5.10.2023, 13:17
Договор с мобильными операторами теперь можно заключить дистанционно

Что для этого нужно.

Мобильные операторы Беларуси получили возможность заключать договоры с пользователями дистанционно. Они теперь смогут проводить дистанционную идентификацию совершеннолетних пользователей, пишет smartpress.by.

Для этого пользователи должны:

• предоставить оператору текстовые сведения из паспорта и видео с перелистыванием страниц паспорта;

• если документ биометрический, то фотографию документа.

Мобильный оператор должен:

• проверить правдивость документов пользователя;

• обеспечить хранение этих сведений.

Активация услуги будет произведена после подтверждения достоверности данных пользователя и заключения договора.

Но есть одно маленькое «но» — подключить международный роуминг абонент может только при личном присутствии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип