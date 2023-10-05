Договор с мобильными операторами теперь можно заключить дистанционно 5.10.2023, 13:17

Что для этого нужно.

Мобильные операторы Беларуси получили возможность заключать договоры с пользователями дистанционно. Они теперь смогут проводить дистанционную идентификацию совершеннолетних пользователей, пишет smartpress.by.

Для этого пользователи должны:

• предоставить оператору текстовые сведения из паспорта и видео с перелистыванием страниц паспорта;

• если документ биометрический, то фотографию документа.

Мобильный оператор должен:

• проверить правдивость документов пользователя;

• обеспечить хранение этих сведений.

Активация услуги будет произведена после подтверждения достоверности данных пользователя и заключения договора.

Но есть одно маленькое «но» — подключить международный роуминг абонент может только при личном присутствии.

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