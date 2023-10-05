Договор с мобильными операторами теперь можно заключить дистанционно
- 5.10.2023, 13:17
Что для этого нужно.
Мобильные операторы Беларуси получили возможность заключать договоры с пользователями дистанционно. Они теперь смогут проводить дистанционную идентификацию совершеннолетних пользователей, пишет smartpress.by.
Для этого пользователи должны:
• предоставить оператору текстовые сведения из паспорта и видео с перелистыванием страниц паспорта;
• если документ биометрический, то фотографию документа.
Мобильный оператор должен:
• проверить правдивость документов пользователя;
• обеспечить хранение этих сведений.
Активация услуги будет произведена после подтверждения достоверности данных пользователя и заключения договора.
Но есть одно маленькое «но» — подключить международный роуминг абонент может только при личном присутствии.