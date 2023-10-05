Над Варшавой впервые в истории развернули систему ПРО на базе Patriot 5.10.2023, 13:22

Первое боевое дежурство начнется в пятницу

Польские военные впервые в истории развернули над столицей страны Варшавой систему противоракетной и противовоздушной обороны «Висла». Ее основой стал зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Об этом сообщает Министерство обороны Польши.

В оборонном ведомстве страны уточнили, что первое боевое дежурство системы Patriot начнется в пятницу, 6 октября.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак назвал это «историческим и новаторским событием».

«Варшава впервые получает противоракетную оборону на базе системы Patriot. С завтрашнего дня солдаты приступят к дежурству с элементами этой современной системы», - говорится в заявлении.

Польский министр сегодня на варшавском аэропорту Бемово посетил военных, которые в составе огневой группы 37-й эскадрильи зенитно-ракетных средств будут управлять пусковыми установками, купленными страной у Соединенных Штатов Америки.]

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