Производитель игр с белорусскими корнями получил $5 млн на свой проект Replaced 2 5.10.2023, 13:36

Студия выехала из Минска из-за войны в Украине.

Студия Sad Cat Studios получила $5 млн на разработку своих будущих игр. В проект вложилась международная компания GEM Capital, базирующаяся на Кипре, сообщает VentureBeat.

Студия из Минска занимается анонсированным в 2021 году ретрофутуристическим экшен-платформером Replaced, в котором нужно играть за R.E.A.C.H. – искусственный интеллект, запертый в человеческом теле. В 2022-м его релиз перенесли из-за начала войны в Украине и вынужденной релокации команды. В этом году релиз передвинули на 2024 год, но на этот раз из-за сложности разработки.

Соучредители Sad Cat Юрий Жданович и Игорь Грицай заявили, что инвестиция поможет сделать их игру Replaced более интересной.

«Мы установили себе очень высокую планку качества и визуального стиля», – отметил Грицай.

В GEM Capital полагают, что у Replaced есть все шансы «перевернуть игровой ландшафт, завлечь аудиторию всего мира и стать началом новой мощной франшизы».

Ранее IT-отрасль была драйвером экономического роста Беларуси. Все начало меняться после мирной революции 2020 года, когда стали релоцироваться программисты, опасавшиеся политического преследования за участие в протестах. Однако настоящий кризис сфера претерпела с началом войны в Украине.

Отрицательный вклад IT в рост ВВП за семь месяцев в этом году – минус 1,2%, компании увольняют больше, чем берут на работу (за прошлый год и семь месяцев этого отрасль потеряла 22,3 тысяч специалистов). Как результат – постоянное падение белорусского экспорта услуг, который отчасти обеспечивала как раз IT-сфера.

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