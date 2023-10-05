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Месть Армении

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  • Виктор Небоженко
  • 5.10.2023, 13:40
  • 3,204
Месть Армении

Интересно, как поведет себя Баку?

«Умирая», Армения, неожиданно потерявшая Карабах, присоединилась к Международному уголовному суду (МУС) в Гааге, который только и ждет, чтобы засудить вечного президента России Путина за агрессию против Украины. Кремль в бешенстве – «полуживая» Армения обязана будет арестовать могущественного хозяина России Путина в случае его визита страну.

Интересно, как поведет себя Баку, если Путин, подозреваемый в преступлениях, захочет посетить Азербайджан? Ведь Азербайджан не Китай и даже не Турция, – страны лидеры которых уверены, что никогда не попадут на скамью подсудимых в Гааге.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

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