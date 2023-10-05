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Минчанин вместо армии уехал в Корею работать моделью

  • 5.10.2023, 13:53
Минчанин вместо армии уехал в Корею работать моделью
иллюстративное фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Теперь его будут судить.

Прокуратура Центрального района Минска направила в суд уголовное дело в отношении 20-летнего минчанина. Он обвиняется в уклонении от призыва на воинскую службу, пишет агентство «Минск-Новости».

Молодой человек подлежит призыву. В ноябре 2021 года ему предоставили отсрочку, поскольку он поступил в университет. В 2023-м парня отчислили из вуза из-за неуспеваемости и прогулов занятий.

В мае ему вручили повестку о прохождении медицинского освидетельствования, но он туда не явился. Не пришел он и в военкомат. Вместо этого он уехал почти на три месяца в Южную Корею работать моделью.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.

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