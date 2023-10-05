ВСУ уничтожили сразу шесть танков РФ под Бахмутом
- 5.10.2023, 14:07
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Генерал Сырский показал видео.
Украинские бойцы в один день уничтожили шесть танков россиян на Бахмутском направлении.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Как сообщил Сырский, работала группа «Асгард» подразделения «Очи» 120-го ОРБ во взаимодействии с группой «Шарк» 28-й ОМБр, группой «Клавдича» 92-й ОШБр, начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й ОМБр.
Украинские воины отминусовали:
три танка Т-72;
один Т-80;
два Т-90;
одну САУ 2с1;
одну БМП.