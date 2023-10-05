«Приехала племянница из Москвы и не знала, как выглядит сырая морковка или свекла» 6 5.10.2023, 14:45

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Как белорусы построили ферму мечты.

Пока ранней весной яблоки никак не хотели импортозамещаться, а огурцы били все ценовые рекорды, за 300 километров от Минска возились со странным овощем, чтобы через полгода удивить всех. «Андрей, боже, это что вообще?» — экспериментами в стране рискованного земледелия до сих пор можно шокировать. А это просто артишок очень напоминает чертополох. Журналисты onliner.by отправились в Кобринский район к фермерам, которые назло всем кризисам занялись модными овощами.

Не раздавайте кабачки! Можно начать бизнес

На «Дедовы хутора» выплеснули солнце, которым осенних белорусов обычно не балуют. Павлины и козы релаксируют, люди работают.

Главные тут — Андрей и Наталья Кравчуки. Ушли в фермерство в 2015 году, когда им было по 24—25 лет.

Технически они в деле намного раньше, потому что фермеры во втором поколении. Яблоками по соседству как раз занимаются родители Натальи, а на «Дедовых хуторах» выращивают овощи.

Восемь лет назад все было грустно: развалины, старые телятники, какие-то корчи. Когда получили землю, ехали сюда на тракторе — не доехали.

До Первой мировой тут заправляли всем паны Андроновский (поэтому современная деревня называется Андроново) и Баньковский. Потом были периоды активности, пробовала обжиться птицефабрика, в итоге все ушли. Кто-то решил, что хуже здесь уже все равно не будет, и притащил колеса, стекло, мусор…

То, что не успели похоронить, дали реанимировать молодым фермерам.

Так восемь лет назад началась история «Дедовых хуторов».

— Первые гектары сразу отдали под овощи — перехватили эту тему у родителей, которые остались только с садом. Начали с кабачка, потом попробовали тыкву…

— Есть мнение, что каждую осень кабачки раздают ведрами. Зачем кому-то их покупать?

— Всегда так было, это часть кабачкового юмора, — улыбается Андрей. — Но если серьезно, для начинающего фермера это нормально. Мы стартовали с двух гектаров, это была вся пахотная земля, которую мы получили, так что начали с двух культур.

С каждым годом земли умножались вдвое — доросли почти до 40 гектаров. Дальше окружили колхозы. Андрей рассуждает про конкуренцию так: это не страшно, ведь если была бы вокруг разруха, тоже ничего хорошего.

На каждый Новый год фермеры дарили себе теплицу.

Заработали денег, построили склад (читайте: инвестировали в чуть ли не главное).

Если нет склада, надо продавать быстро прямо с поля оптовикам и консервным заводам. И цены диктовать будет не фермер.

«У нас нет отдельных грядок для себя»

С мая по февраль овощи из фермерского хозяйства стабильно на полках магазинов. С разной сезонностью в торговлю уходит 20 позиций: айсберг, брокколи, пекинская капуста, цветная капуста, кукуруза, цукини, сельдерей, спаржа, а теперь и артишоки.

Все, что выращивается в хозяйстве, попадает на стол к фермерам — потому что «чище» вырастить уже невозможно.

— У нас нет отдельных грядок для себя. Мы едим все то же самое, что люди покупают в магазине. Когда-то приехала племянница из Москвы и не знала, как выглядит сырая морковка или свекла. Дитя пельменей! У нас начала есть овощи.

Но при этом мы не считаем себя фанатиками, едим все (и пельмени тоже, да). Просто овощи всегда есть, и мы всегда предлагаем их детям, но не заставляем.

Когда продукт попал в магазин, зона ответственности фермера не заканчивается. Кабачок поцарапался, айсберг помялся? Могут прожить всю жизнь в ящике. Не всегда товарный вид продукции в магазинах, как будто она пережила уже несколько зим, — отдельная боль покупателей. Можно ли вообще что-то с этим сделать?

— Есть такая проблема. Выращенное и представленное в сети могут отличаться по внешнему виду, — не отрицает Андрей. — Стараемся, чтобы в сетях относились внимательно. Но и покупатель иногда почему-то думает, что самое лучшее находится на дне ящика, поэтому нужно обязательно все перебрать.

Вот так готовят к поставке в сеть айсберг — одних из самых чувствительных салатов.

Сейчас он красивый, потому что уже отбракованы лишние листья. На ящик упакованных кочанов приходится ящик отходов, поэтому не мечтайте об айсберге по цене картошки.

Для себя Андрей сделал такой вывод:

— Надо обучать персонал. Плюс в том, что у нас постоянные люди, мы обучаем их и учимся сами. Можно вырастить классные овощи, но в один момент расслабиться и пустить неквалифицированный персонал на поле. Качество упадет в два раза.

Предсказуемость — вообще главный козырь в работе с сетями и на рынке в целом. И даже неурожайный год не такая проблема, как производители-новички, которые разбалансируют рынок.

— У них нет возможности хранить, надо сразу продать. И начинается вот эта «дурка», когда всем надо срочно сбросить урожай. Потому что если мороз, то продавать будет нечего. У нас же цены стабильные плюс-минус весь сезон.

Производители могут создавать своими руками дефицит или перенасыщение на рынке, одна из главных проблем — непостоянство.

То один год садят, то нет. Видели весной, что на Пасху была капуста по доллару, все решили посадить, а на следующий год капуста по 15 копеек, половину задисковали (то есть избавились от нее бесплатно)… Эта история провоцирует хаос.

Хозяйство работает в основном с тем, что называется скоропортом (безопасно хранится разве что тыква), поэтому есть не только свой склад, но и транспорт.

— Сейчас собрали — и сразу в холодильник, ночью в Минск, а утром уже на полках в сетях. Логистика настроена так, что мы часто продаем уже то, что еще не срезано.

Вся экономика строится на том, что в цепочку от производителя до конечного потребителя мы не пускаем множество посредников. Овощи едут в сеть напрямую от нас.

Да, это тяжело, многие фермеры от этого отказываются.

— Кто-то говорит: вы вырастили, так пусть кто-то приедет и купит, а дальше будут их проблемы — с транспортом, продажами и остальным. Но мы сразу решили, что не будем никого пускать в цепочку, чтобы максимально адекватно формировать цены. Тогда есть возможность отбивать свои затраты. В свое время мы конкурировали с херсонским кабачком, сейчас — с российским, другими белорусскими производителями.

В принципе, конкуренция — штука классная, она стимулирует к развитию. Но я сторонник того, что надо идти своим путем. Зачем держать в голове мысль «А вдруг кто-то сделает лучше»? Да весь мир делает лучше! Мы не первые, но, слава богу, далеко не последние.

Артишоки — это новый тренд, готовьте(сь)

Спрашиваем про артишоки, которые привели нас в это хозяйство.

— У нас есть базовые культуры, основа финансовой безопасности, но мы всегда пробуем новое — 10—15% времени и усилий уходит на эксперименты, — объясняет Андрей. — Когда-то начинали с одного вида тыквы, был год, когда дошли до 16 сортов, сейчас остались при 10. Все для того, чтобы вырастить лучшее.

Трудно даже не начать, говорят фермеры, а сопроводить весь эксперимент длиной в сезон. Как-то пробовали арбузы, а они взяли и замерзли в июне. В этом году могли быть бомбическими, но кто же знал, погода никогда не повторяется.

Заметили, как во всех магазинах появилась кукуруза? Это тоже новая мода фермеров. В этом хозяйстве вырастили даже пеструю перуанскую, которую большинство белорусов никогда не видели.

— У нас есть опыт ведения культур. Когда мы начинали заниматься тыквой, все про нее давным-давно забыли. Кроме кормовой тыквы, у бабушки в деревне никто не хотел ничего видеть, знать и понимать. Когда я говорил сетям, что мы будем заниматься тыквой, относились скептически. Но ничего, мы быстро сориентировались, изучили сорта, рынок, общались с рестораторами.

Не побоюсь сказать, что мы сделали спрос, раскачали рынок, а потом тыкву начали выращивать остальные, включая тех, кто сегодня демпингует. До этого была только испанская тыква сквош. Сейчас есть все.

С артишоком начали три года назад, когда этап с тыквами был уже пройден. Принято думать, что в нашем регионе далеко впереди с этим деликатесным овощем Италия и Франция, но фермеры не согласились. Хотя если придерживаться всех канонов, то правильнее будет сказать, что артишок — это даже цветок, а не овощ, потому что растение — из семейства астровых.

Андрей и Наталья вырастили рассаду из семян, довели до ума, удивили всех соседей, немного продали, терпеливо отвечали, что «нет, это не чертополох», «нет, овощ не из Италии».

Но второй год экспериментов пошел не по плану.

— Нам посоветовали: оставьте, он должен перезимовать. Только в апреле или мае поняли: не перезимовал. В прошлом году артишока не было, а в этом точно знали, что делать.

Срезать и есть нужно соцветие. Запекать, варить, жарить — на ваше усмотрение.

Интернет говорит что-то про травянисто-ореховый вкус, нотки авокадо, грецкого ореха и кабачка, но это все чужие фантазии, надо пробовать самому.

Вообще артишок белорусам пока не очень знаком, но интерес уже в разы больше, чем три года назад. Всем, что растет на ферме, часто угощали знакомых — и понеслось: «Андрей, как моей куме купить у тебя кукурузу?» Пришлось организовать мини-розницу на месте, а заодно получилось лучше узнать покупателей.

— За спаржей приезжает явная категория любителей правильного питания, за кукурузой — семьи с детьми, а уже за артишоками — экспериментаторы и гастроэнтузиасты, — объясняет Наталья.

Зайти в сети с артишоком было довольно легко, помогли уже долгие партнерские отношения. Цена на полке — 16—17 рублей за килограмм — пока тоже своего рода экспериментальная, потому что надо не отбить желание у покупателей пробовать новое.

— Белорусы достойны самой лучшей еды, почему они должны есть непонятно откуда привезенное?

Похоже, повторятся история со спаржей, которая внезапно стала модной. Мы начинали с одного гектара или полутора, получилось пять. И даже себе не заморозили ни пучка. Есть подозрение, что в следующем году увидим новых производителей артишоков.

Молодые фермеры упорно верят в артишок, хотя затраты еще не отбили. И тут вопрос даже не в климате, просто объемы пока не те.

— Про климат говорят только ленивые люди. Рассадой артишока начали заниматься в феврале, а чтобы срезать на продажу, понадобилось полгода! Мало кто захочет ждать.

«В город не уедем»

Ждать — это вообще очень фермерское занятие. Марафон заканчивается не в октябре, а когда все убрано с полей, продано и завершена подготовка к следующему году. Зимой есть буквально месяц, чтобы отдохнуть физически.

— Морально это самый тяжелый месяц, потому что к этому времени нужно обдумать, куда двигаться дальше, — говорят ребята.

Как обычно, планы корректируются непостоянной реальностью.

Философия «Дедовых хуторов» — это место не только про бизнес, но и про людей, семью и красоту вокруг.

Кажется, для этого постарались сделать все.

— Дети фактически выросли на ферме, но мы не заставляем их идти нашим путем. Если замучим сейчас, потом они проклянут. Мы играемся в свое, они — в свое. Но сын уже сейчас задается вопросом: «Папа, ты же старый станешь, мне надо будет за этим следить». Говорю, что не надо переживать, все решим.

Видели много ферм с фотозоной? Теперь знаете как минимум одну.

Эти вложения никакой экономической выгоды не несут, просто создают настроение. Для этих же целей проводили мастер-класс по керамике и хотят организовать фермерский ужин с сезонными продуктами (крутой шеф, ты здесь очень нужен).

У «Дедовых хуторов» есть свой TikTok, наверняка нам всем этого не хватает.

Глобально Андрей и Наталья для себя решили: будут заниматься любимым делом, уезжать в город точно не хочется.

— Мы не считаем, что это адский труд, и не жалеем себя. Зачем? Это выбор каждого адекватного взрослого человека, надо принимать ответственность за решения. У нас интересная работа, над нами нет ни одного руководителя.

Тут надо играть вдолгую.

Сад — это еще более долгая игра, но здесь ставка минимум на год. Варианта переделать среди сезона нет, что я всегда доношу людям. Земля не прощает халатности и «наездников», которые не хотят вкладываться, но думают, что она должна отдавать. Сколько вложишь, столько и получишь: у земли есть своя философия.

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