Назван лауреат Нобелевской премии по литературе
- 5.10.2023, 14:33
- 1,856
Его пьесы и проза «выражают невыразимое».
Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2023 стал писатель из Норвгеии Юн Фоссе «за новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое».
Об этом объявили в Нобелевском комитете. «Нобелевская премия по литературе 2023 года присуждается норвежскому писателю Юну Фоссе за его новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое», – говорится в сообщении.
Напомним, Нобелевская неделя, которая проходит в Швеции и Норвегии, стартовала 2 октября.
В первый день были объявлены лауреаты Нобелевской премии-2023 по физиологии или медицине. Ими стали Каталин Карико и Дрю Вайсман за открытия, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины.
3 октября объявили лауреатов по физике. Премию получили Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л’Улье за изучение электронов и природы света.
4 октября Нобелевский комитет назвал победителей премии в области химии. Это ученые из США Мунги Бавенди, Луис Брюс и Алексей Екимов, ставшие лауреатами за открытие и синтез квантовых точек.