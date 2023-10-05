Назван лауреат Нобелевской премии по литературе 5.10.2023, 14:33

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Юн Фоссе

Его пьесы и проза «выражают невыразимое».

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2023 стал писатель из Норвгеии Юн Фоссе «за новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое».

Об этом объявили в Нобелевском комитете. «Нобелевская премия по литературе 2023 года присуждается норвежскому писателю Юну Фоссе за его новаторские пьесы и прозу, которые выражают невыразимое», – говорится в сообщении.

Напомним, Нобелевская неделя, которая проходит в Швеции и Норвегии, стартовала 2 октября.

В первый день были объявлены лауреаты Нобелевской премии-2023 по физиологии или медицине. Ими стали Каталин Карико и Дрю Вайсман за открытия, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины.

3 октября объявили лауреатов по физике. Премию получили Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л’Улье за изучение электронов и природы света.

4 октября Нобелевский комитет назвал победителей премии в области химии. Это ученые из США Мунги Бавенди, Луис Брюс и Алексей Екимов, ставшие лауреатами за открытие и синтез квантовых точек.

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