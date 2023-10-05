«Имея такие качества, ни одна женщина не будет унижаться перед диктатором» 5.10.2023, 14:54

2,098

Белоруска высказалась о нововведении Лукашенко.

Орден матери заслужить (ой, выслужить) станет еще труднее, пишет читательница сайта Charter97.org Алеся.

Ранее орден матери выдавали всем женщинам, которые родили или воспитали пятерых детей. Теперь же этого в лукошистском мире уже недостаточно: нужно воспитать «идеологически правильных детей». Вот не пошел твой ребенок на просмотр хоккея - значит, нанес ущерб государственному бюджету. Исключить из списка на орден такую маму! Пусть правильным воспитанием занимается.

Мама должна готовить своих детей к общественному полезному труду (мне это сейчас читается так: воспитаешь порядочного человека, а его за «экстремизм» на десять лет посадят, и будет общественно-полезным трудом в колонии заниматься), ну а маме за это можно и орден. Государство от такой жестянки не обеднеет.

Ну и многодетная мать должна иметь высокие моральные качества. Осталось еще устройство разработать, которое те моральные качества измерять будет. Я думаю, что имея такие качества, ни одна женщина не будет унижаться перед диктатором.

Есть у меня знакомая мама, которая родила своих четырех детей, и воспитала за жизнь 22 ребенка. Получила еще до поправок орден ну и эту мизерную подачку от государства, которая на сегодня составляет 552 доллара. А человек за жизнь ни разу моря (кроме Минского) не увидел, да и за такую награду даже раз на жизнь не сможет себе этого позволить. Сейчас получает пенсию чуть больше 500 рублей. Вот тебе и орден, и почет. А я смотрю на ее сработанные за жизнь руки, мне хочется их приютить, посмотреть ей в полные любви глаза и сказать, что в свободной Беларуси она будет иметь возможность побыть и на море и в горах. Ведь таких людей будут ценить.

Лукашенко непрерывно проводит все более жирную границу между ватниками и сознательными белорусами. Ватнику 552 доллара достаточно, он будет кланяться и благодарить за такой щедрый дар, а сознательный человек сегодня и не пойдет ни по ту жестянку, ни по те копеечки. Ведь взять награду из рук диктатора и его приспешников-это опозорить и себя и своих детей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».