Легион «Свобода России» зашел в РФ и показал видео боя 1 5.10.2023, 14:54

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Озвучены потери кремлевских сил.

Российские повстанцы из Легиона «Свобода России» (ЛСР) раскрыли подробности своего рейда на территорию РФ в Белгородскую область, и показали кадры одного из боевых столкновений с противником.

Об этом сообщает Telegram-канал ЛСР.

Отмечается, что в ходе боя российские добровольцы, которые помогают Украине в войне против оккупантов, нанесли врагу существенные потери в живой силе. Так, ранения получили 13 военных ВС РФ, и еще 5 - были ликвидированы.

В проведении тактической операции в российской Белгородской области принимали участие штурмовые группы 1-й и 2-й рот 1-го ОМБ Легиона.

«Все поставленные задачи - выполнены, все Легионеры вернулись живы и здоровы», - говорится в заявлении ЛСР.

Также повстанцы опубликовали в сети видео одного боя «с последней прогулки на родину», и пообещали новые трансграничные рейды.

«Понравилось, придем еще», - сказали добровольцы.

Напомним, очередная операция в российской Белгородской области бойцов Легиона «Свобода России» состоялась 28 сентября. Он сопровождался боевыми действиями.

Позже повстанцы рассказали, что рейд длится около суток. Они выполнили поставленные задачи в регионе, нанесли врагу потери, при этом никто из легионеров не пострадал.

Напомним, бойцы Легиона «Свобода России» уже неоднократно проводили рейды на территорию РФ. Там они удерживали под контролем территорию и сталкивались с российскими военными.

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