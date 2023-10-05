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Атака дронов СБУ обесточила важные военные объекты РФ в Курской области

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  • 5.10.2023, 15:14
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Атака дронов СБУ обесточила важные военные объекты РФ в Курской области

Раскрыты детали массированного удара по российской территории.

Во время сегодняшней утренней атаки с применением дронов Службы безопасности Украины в российской Курской области произошел очередной блэкаут в ряде населенных пунктов, в результате чего важные военные объекты ВС РФ остались без электроэнергии.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

По информации источников издания, этот блэкаут в российском регионе состоялся в рамках «подготовки» войск оккупантов к осенне-зимнему периоду.

Российские военные объекты были подключены к электроподстанции в н.п. Суджа, Любимовка и Глушково Курской области, и именно ее атаковали дронами СБУ, уточнили источники в спецслужбе.

Таким образом СБУ «обновила» графики отключений в Курской области, и эта атака БПЛА оставила без электроэнергии важные вражеские военные объекты, отметили источники.

«Как следствие - российские военные начинают активно перенимать прошлогодний опыт украинцев, когда электроэнергии не было несколько суток», - говорится в сообщении.

Напомним, рано утром 5 октября в нескольких районах Курской области РФ прозвучали взрывы, и стали появляться сообщения об атаке дронов на объекты инфраструктуры.

Позже местные власти рассказали, что в результате ударов в районах произошли отключения электричества. Сообщалось, что на электроподстанции в Курской области РФ 67 населенных пунктов остались без света.

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